آنتونی استار به سبب ایفای نقش در سریال‌هایی نظیر The Boys و Banshee ثابت کرده که استاد به تصویر کشیدن شخصیت‌های نامتعادل و بدذات می‌باشد.

آنتونی استار در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۷۵ میلادی (۳ آبان ۱۳۵۴) در پایتخت کشور نیوزیلند یعنی ولینگتون چشم به جهان گشوده است. مردی که با پشت سر گذاشتن زندگی پس از گذشت ۲۰ سال به حرفه بازیگری روی آورد و برای نخستین‌بار در سال ۱۹۹۵ میلادی به سبب نقش آفرینی در مجموعه تلویزیونی فانتزی و حماسی Xena: Warrior Princess در مقابل دوربین ظاهر شد.

او حرفه بازیگری را تا اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی با نقش آفرینی در سریال‌هایی نظیر Shortland Street، Street Legal و Mercy Peak در مدیوم تلویزیون ادامه داد تا این که در سال ۲۰۰۴ برای اولین‌بار وارد حوزه سینما شد و فیلم‌های نیوزیلندی و آمریکایی In My Father’s Den و Without a Paddle را پدید آورد که همچنان شهرت چندانی برایش به همراه نداشت و این مسئله وی را آزرده خاطره کرده بود تا حدی که این مسئله را حتی از چشم سریالی همچون Shortland Street می‌دید که سرعت روایت داستان به شخصیت وی اجازه نفس کشیدن نمی‌داد.

نقش آفرینی آنتونی استار با وجود تمام فراز و نشیب‌هایش در حرفه بازیگری ادامه پیدا کرد و پروژه‌های مختلفی را در سینما و تلویزیون به ارمغان می‌آورد تا این که در سال ۲۰۰۷ میلادی ایفای نقش ۲ قلوهای جثرو و ون وست را در مجموعه تلویزیونی کمدی سیاه Outrageous Fortune بر عهده گرفت که با استقبال شگفت‌انگیزی از سوی منتقدین و مخاطبین روبرو شد تا جایی که در جشنواره‌های هنری کشور زادگاهش نامزد و برنده جوایز ارزشمندی شد و برای نخستین‌بار در زندگی طعم موفقیت را چشید.

حضور در پروژه‌های مختلف سینمایی و تلویزیونی برای آنتونی استار تا اواسط دهه ۲۰۱۰ میلادی ادامه داشت و او نقش آفرینی شخصیت‌های متفاوتی را در آثاری نظیر The Jaquie Brown Diaries، Rush، Lowdown، After the Waterfall و No. 2 بر عهده گرفت تا این که بالاخره آن فرصت بزرگی که همیشه انتظارش را می‌کشید، بر سر راه وی سبز شد تا قدرت بازیگری خود را قدرتمندانه به معرض نمایش بگذارد.

در سال ۲۰۱۳ میلادی شبکه سینمکس ساخت و پخش مجموعه تلویزیونی اکشن، درام و جنایی Banshee را آغاز نمود که آنتونی استار را به عنوان بازیگر نقش اصلی در قامت شخصیتی تحت عنوان لوکاس هود قرار می‌داد. یک دزد حرفه‌ای و بسیار باهوش که به شکلی غیرمنتظره فرصتی پیدا کرده تا خود را به عنوان کلانتر کشته شده شهر بانشی در ایالت پنسیلوانیا جا زده و عملاً قانون را تمام و کمال در دست بگیرد. مسئله‌ای که زندگی وی را دگرگون کرده و فرصت‌های جدیدی را در زندگی برایش به ارمغان می‌آورد.

سریال Banshee به مدت ۴ فصل بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میلادی به نمایش درآمد و در جشنواره‌های بزرگ تلویزیونی نظیر امی حسابی درخشان ظاهر شد و یکی از به یاد ماندنی‌ترین شخصیت‌های تاریخ این مدیوم را برای مخاطبینش به تصویر کشید که نکته حائز اهمیت این مجموعه تلویزیونی به نقش آفرینی جذاب و ماندگار آنتونی استار مربوط می‌شود که شخصیتی خاکستری را به نحو احسنت به تصویر کشید گویی که برای ایفای آن زاده شده است.

پس از پایان سریال نام برده شده در سال ۲۰۱۶ علی‌رغم این که طرفدارانش و مخاطبین تلویزیونی از خداحافظی با شخصیت لوکاس هود در غم بزرگی فرو رفته بودند اما کمپانی آمازون در دوره و زمانه‌ای که ژانر ابرقهرمانی با محبوبیتی دیوانه‌وار مواجه شده بود، دست به کار شد و ساخت اقتباسی تلویزیونی از کمیک‌های The Boys خلق شده توسط گارث انیس را در دستور کار قرار داد. سریالی ابرقهرمانی که با هر آنچه که مخاطبین از دی‌سی و مارول تا به امروز دیده بودند، فرق داشت و دنیایی تیره و تاریک و کثیف را حول محور انسان‌هایی با قدرت‌های فرابشری به تصویر می‌کشید.

فصل نخست مجموعه تلویزیونی The Boys در سال ۲۰۱۹ میلادی به نمایش درآمد و با استقبال شگفت‌انگیزی از سوی منتقدین و مخاطبین مواجه شد تا حدی که رکوردهای قابل توجهی را در سرویس استریم آمازون پرایم بر جای گذاشت. مهمترین و جذاب‌ترین ویژگی به نمایش درآمده در این سریال ابرقهرمانی که عملاً تبدیل به نماد تبلیغاتی آن در بین مخاطبین شده است، حضور ابرقهرمانی فاسد، خودخواه، خبیث و قدرتمند به نام هوملندر بوده که از توانایی‌های مرگباری بهره برده تا حدی که در دنیای “پسران” می‌تواند خدایی کند؛ شخصیتی که به طرزی استادانه توسط آنتونی استار نقش آفرینی شده و شهرتی جهانی را برای وی به همراه داشته تا حدی که کیلومترها فراتر از محبوبیت شخصیت لوکاس هود در Banshee ظاهر شده است.

سریالی که تاکنون ۳ فصل پربیننده و موفق را پشت سر گذاشته و هوملندر آنتونی استار توانسته تا به یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های حال حاضر دنیای سرگرمی تبدیل شود تا حدی که به عنوان مبارز مهمان در بازی ویدیویی Mortal Kombat 1 نیز حضور پیدا کرده است. فصل چهارم The Boys نیز برای پخش در ماه خرداد سال ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده که جنون هوملندر را بیش از پیش به معرض نمایش خواهد گذاشت، شخصیتی که به صورت مهمان در اسپین‌آفی به نام Gen V حضور پیدا کرد و آنتونی استار به مانند همیشه موفق شد تا طرفدارانش را به وجد بیاورد.

آنتونی استار ۴۸ ساله حال تبدیل به یک ستاره تلویزیونی شده که طرفدارانش به شدت منتظر نمایش دیوانگی‌های وی در قامت شخصیت هوملندر هستند. بازیگری که شهرت کسب شده از The Boys از یک سو برایش منفعت قابل توجهی داشته تا بتواند در فیلم‌های شناخته شده‌ای نظیر Guy Ritchie’s The Covenant و Cobweb به نقش آفرینی بپردازد و در سمت دیگر ماجرا سبب گشته تا با حواشی عجیب و غریبی دست و پنجه نرم نماید که در صورت عدم کنترل می‌تواند حرفه بازیگری‌اش را در خطر قرار داده و تراژدی‌ای همچون ازرا میلر برایش تکرار شود.

بازیگری که در سال ۲۰۲۲ میلادی به درگیری شدیدی با مردی ۲۱ ساله در کشور اسپانیا متهم شد تا حدی که ۱۲ ماه حبس برایش در نظر گرفته شد و برای خلاصی از آن چاره‌ای جز پرداخت غرامتی ۵۵۳۰ هزار دلاری نداشت تا بتواند از زندان فاصله بگیرد.

