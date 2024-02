نقد و بررسی فیلم Priscilla | هشتمین فیلم سینمایی سوفیا کاپولا

همه ما فرانسیس فورد کاپولا را با آثار ماندگاری مثل پدرخوانده می‌شناسیم. اما هدیه او به سینما، تنها محدود به فیلم‌های ماندگارش نبوده و دخترش، سوفیا کاپولا، یکی از بهترین فیلمسازان زن جهان محسوب می‌شود.

سوفیا کاپولا در هشتمین فیلم خود در مقام کارگردانی به سراغ اقتباسی از کتاب «الویس و من» به نویسندگی مشترک پریسیلا پریسلی (همسر الویس پریسلی مشهور) و ساندرا هارمون رفته و سعی داشته به زندگی این زوج پر سر و صدای دهه ۶۰ و ۷۰ آمریکا ورود کند.

اولین حضور سوفیا کاپولا روی پرده جادویی سینما، بدون آنکه خودش آگاه باشد در یک سالگی و در فیلم جاودانه Godfather 1972 رقم خورد! پس از آن، کاپولا در چندین فیلم به کارگردانی پدرش، فرانسیس فورد کاپولا، از جمله The Outsiders , Rumble Fish , The Cotton Club , Peggy Sue Got Married در نقش‌هایی کوتاه روبه‌روی دوربین قرار گرفت. این رویه ادامه داشت تا اینکه فرانسیس فورد کاپولا از دخترش در نقش مهم «مری کورلئونه» در فیلم The Godfather Part III استفاده کرد. نقش آفرینی سوفیا کاپولا در آن فیلم به شدت مورد انتقاد منتقدان و حتی تماشاچیان قرار گرفت. (البته کلا از قسمت سوم پدرخوانده استقبال گرمی صورت نپذیرفت.) به این ترتیب پرونده بازیگری سوفیا کاپولا در ۲۱ سالگی برای همیشه بسته شد.

پس از گذشت چند سال و با کمرنگ شدن خاطرات شکست او در بازیگری، سوفیا کاپولا نخستین فیلم سینمایی خود را با بودجه اندک ۶ میلیون دلاری در سال ۱۹۹۹ تحت عنوان The Virgin Suicides (خودکشی باکره‌ها) کارگردانی کرد و بدین ترتیب فعالیت خود را به عنوان یکی از کارگردانان زن هالیوود آغاز کرد.

فیلم «خودکشی باکره‌ها» با نقش آفرینی کریستن دانست، درباره پنج خواهر نوجوان (۱۳ تا ۱۷ ساله) بود که در یک خانواده بسته، به شدت مقرراتی و مذهبی آمریکایی زندگی می‌کردند. فیلم به خوبی موفق شد به روابط پیچیده بین کاراکتر‌هایش بپردازد و فشار روی این دختران را به شکلی تاثیرگذار به تصویر بکشد. این فیلم با استقبال خوبی چه از جانب مردم و چه از جانب منتقدان روبه‌رو شد و باعث شد نام سوفیا کاپولا به عنوان یک فیلمساز زن جوان در سینمای مستقل هالیوود مطرح شود.

دومین فیلم سوفیا کاپولا، مشهورترین فیلم او محسوب می‌شود. فیلم Lost in Translation (گمشده در ترجمه) با نقش آفرینی اسکارلت جوهانسون و بیل موری در سال ۲۰۰۳ اکران شد و یکی از بهترین آثار سال و یکی از محبوب‌ترین عاشقانه‌-درام‌های هزاره جدید لقب گرفت. یک بازیگر آمریکایی (باب) برای ضبط یک فیلم تبلیغاتی عازم توکیو می‌شود و در نهایت با شارلوت ملاقات می‌کند که توسط شوهر عکاسش رها شده است. این دو به تدریج با یکدیگر دوستی آغاز می‌کنند. نکته جالب «گمشده در ترجمه» این است که مانند سایر فیلم‌های کاپولا با بودجه اندک ۴ میلیون دلاری ساخته شد و با فروش ۱۲۰ میلیون دلاری به پرفروش‌ترین فیلم او تبدیل شد. اما موفقیت‌های فیلم به همینجا خلاصه نمی‌شود. «گمشده در ترجمه» در اسکار نامزد ۴ بخش (بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه اورجینال) شد که برای اولین بار در تاریخ جوایز اسکار بود که یک زن نامزد بهترین کارگردانی می‌شد!

«گمشده در ترجمه» توجه استودیو‌های بزرگ هالیوودی را به سوفیا کاپولا جلب کرد. به همین سبب گام سوم او در عرصه فیلمسازی، تا حدی تبدیل به یک فیلم استودیویی و تجاری به نام Marie Antoinette 2006 (ماری آنتوانت) شد. کاپولا در «ماری آنتوانت» نتوانست به اثر خودش روح دهد و جدا از اینکه این فیلم، در زمینه تاریخی تقریبا هیچ قدم مثبتی بر نداشت؛ در زمینه خلق درام و روابط بین کاراکتر‌ها هم توفیقی پیدا نکرد و واضحا کاپولا در این فیلم اسیر زرق و برق استودیویی شد و به جز طراحی صحنه، طراحی لباس و نقش آفرینی خوب «کریستن دانست»، این اثر تبدیل به یک اثر متوسط رو‌به‌پایین شد.

اما در سال ۲۰۱۰ کاپولا برای همیشه با فیلم‌های تجاری خداحافظی کرد و دوباره به همان سینمای مستقل بازگشت. فیلم Somewhere (یک جایی) با بودجه ۷ میلیون دلاری، داستان یک ستاره هالیوود (با نقش آفرینی استیون درف) را روایت می‌کند که درگیر روزمرگی مطلق است و بیشتر از اینکه انسان باشد؛ یک ربات محسوب می‌شود. کاپولا به خوبی در این فیلم به عمق کاراکتر‌هایش ورود پیدا می‌کند و ال فنینگ ۱۱ ساله را به سینمای هالیوود معرفی می‌کند.

در سال ۲۰۱۳ سوفیا کاپولا همکاری‌اش را با کمپانی A24 آغاز می‌کند. فیلم The Bling Ring (حلقه بلینگ) با نقش آفرینی «اما واتسون» و با بودجه ۸ میلیون دلاری اولین بار در جشنواره کن نمایش داده شد. «حلقه بلینگ» براساس داستانی واقعی است؛ درباره گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی است که به خانه‌های افراد مشهور دستبرد می‌زنند و میلیون‌ها دلار لباس، کفش و جواهرات از آنها سرقت می‌کنند. «حلقه بلینگ» را علیرغم اینکه نمی‌توان فیلم کاملی در نظر گرفت؛ به دلیل داستان جذابش و کارگردانی درخشان، می‌توان یک فیلم تینیجری پرنشاط و خوب دانست.

سوفیا کاپولا در سال ۲۰۱۷ یکی از بهترین و پیچیده‌ترین فیلم‌های خود را با نقش آفرینی «کالین فارل»، «کریستن دانست»، «نیکول کیدمن» و «ال فنینگ» ساخت. فیلم The Beguiled (فریب خورده) در طول جنگ داخلی رقم می‌خورد. جایی که جان مک برنی، سربازی از قبیله دشمن، به یک مدرسه شبانه روزی دخترانه پناه می برد. با حضور او موجی از حسادت و هوس در میان خانم‌ها برمی‌خیزد. سوفیا کاپولا در «فریب خورده» به همگان یاد می‌دهد که چگونه یک کارگردان زن، می‌تواند فیلمی درباره جنسیت بسازد بدون اینکه فیلمش ذره‌ای شعاری یا تبلیغاتی شود. ارزش این کار وقتی بیشتر دیده می‌شود که نگاهی به بازیگران فیلم می‌اندازیم. جایی که کاپولا با در اختیار داشتن چنین ستارگانی به سادگی می‌توانست از آنها به عنوان بلندگو‌های تبلیغاتی فیلمش برای شعار دادن استفاده کند؛ اما او به راستی یک فیلمساز است؛ نه یک کارگردان سفارشی!

