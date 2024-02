جزئیات پنهان تریلر Elden Ring: Shadow of the Erdtree

چه چیزی در سایه‌ها پنهان است؟ با ما همراه باشید تا به بررسی تریلر گیم‌پلی Elden Ring: Shadow of the Erdtree بپردازیم.

انتظار طولانی بالاخره به پایان رسید. ما اکنون اولین نگاه خود را به DLC آینده Elden Ring با نام Shadow of the Erdtree انداختیم و کاملاً عظیم به نظر می‌رسد. تریلر طولانی سه دقیقه‌ای مملو از باس‌های وحشتناک، جادوی خیره‌کننده و چیزهای زیادی است که نیاز به تحلیل فراوان دارند؛ پس بیایید مستقیماً به آن‌ها بپردازیم.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

۱۵. رمز و راز میکوئلا (Miquella)

بزرگترین معمای مطرح شده توسط کمپین اصلی Elden Ring، اتفاقی بود که برای میکوئلا، برادر دوقلوی مالنیا (Malenia) و نیمه‌خدایی که نفرین شده بود تا ابد کودک باشد، رخ داد. در بازی اصلی، میکوئلا در قصر موگ (Mohg) پیدا شد، در حالی که در پیله‌ای خوابیده بود؛ پلیه‌ای که باید او را به یک فرد بالغ تبدیل می‌کرد. در طول مبارزه با موگ، به طور ضمنی گفته می‌شود که میکوئلا مرده است؛ با این حال، دیالوگ داستان‌های کوتاه نشان می‌دهد که میکوئلا هنوز در خواب به سر می‌برد. همراه با اولین تصویر Shadow of the Erdtree که میکوئلا را بر روی یک اسب نشان می‌داد، به نظر می‌رسد که صحنه برای کشف راز پشت این عضو گمشده آماده گشته است. تریلر با تصویری از پیله میکوئلا آغاز می‌شود که هنوز در محراب قصر موگ قرار دارد. بازوی جسدمانند میکوئلا از پیله دراز شده است که به نظر نشان می‌دهد میکوئلا هنوز از خواب خود رها نگشته.

۱۴. نحوه دسترسی به DLC

در بازی‌های گذشته فرام‌سافتور (FromSoftware)، بسته‌های الحاقی معمولاً مستقیماً در دنیای بازی قابل دسترسی هستند؛ چه با لمس یک نقاشی یا کشف یک غار مخفی. به عنوان مثال در Bloodborne شما باید جمجمه یک هیولا را لمس کنید که بسیار جالب است. به نظر می‌رسد که پیله میکوئلا راهی بسیار محتمل برای ورود به DLC است و کارگردان بازی، هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki)، در مصاحبه جدید خود با IGN، این موضوع را تأیید کرد. او اظهار داشت:

برای وارد شدن به Shadow of Erdtree، حتماً باید دو باس Mohg Lord of Blood و Radahn Starbreaker را شکست دهید و با استفاده از بازروی پژمرده (Withered Arm) یا پیله بزرگ ترک خورده (Large Cracked Cocoon) وارد این DLC شوید.

صدایی در انتهای تریلر نیز از شما می‌خواهد «بازوی پژمرده را لمس کنید و به قلمرو سایه سفر نمایید». افسانه‌ها نشان می‌دهند که روح میکوئلا ممکن است در سرزمین رویاها باشد؛ بنابراین سفر به ذهن او احتمالاً دروازه‌ای به «قلمرو سایه» خواهد بود. به نظر می‌رسد تمام این‌ها برای دسترسی به مناطق جدید DLC، تنظیم کاملی داشته باشند.

۱۳. مشکل درخت Erdtree چیست؟

Erdtree چشمگیرترین نقطه عطف Elden Ring است؛ درخت طلایی غول‌پیکری که بر فراز سرزمین میانه (Lands Between) برافراشته شده. Erdtree نشان‌دهنده برکت حلقه الدن بوده و درخشش آن نمادی از نظم طلایی است که توسط ملکه ماریکا (Marika) ایجاد شده. بسته به اینکه کدام پایان از کمپین‌های اصلی را دنبال می‌کنید، Erdtree می‌تواند بسیار متفاوت به نظر برسد؛ زیرا نمایانگر وضعیت فعلی سرزمین میانه و حاکم آن است.

اما درخت بزرگ دیگری در Elden Ring وجود دارد (از نظر فنی چندین، اما ما در ریشه‌های آن گم نمی‌شویم). درخت بزرگ دیگر که ارتباط نزدیکی با میکوئلا دارد، یعنی Haligtree، در شمال سرزمین و جایی که میلنیا (Milenea) در آن زندگی می‌کند، واقع شده. ما حدس می‌زنیم که درخت موجود در تریلر، Haligtree باشد. Erdtree در پایتخت مستقر است؛ اما آن شهر در این عکس قابل مشاهده نیست و شکل Y پیچ‌خورده درخت بیشتر شبیه Haligtree است که میکوئلا سعی کرد آن را به عنوان پناهگاهی دور از Golden Order و Erdtree رشد دهد. این موضوع می‌تواند نام Shadow of the Erdtree را توضیح دهد؛ شاید اشاره‌ای به تلاش‌ها و شکست میکوئلا برای رشد درختی جدا از Erdtree باشد.

ماهیت واقعی این درخت هرچه است، متأسفانه به نظر مرده و مایعی طلایی از آن تراوش می‌شود. همچنین شبیه به درختان پوسیده در Deeproot Depths به نظر می‌رسد. مشخص نیست که چرا درخت در این حالت قرار دارد؛ اما ما انتظار داریم که داستان Shadow of the Erdtree دقیقاً دلیل ناسالم به نظر رسیدن آن و تأثیر عمده وضعیت‌اش را نشان دهد.

۱۲. خط زمانی Shadow of the Erdtree

فرام‌سافتور اغلب در DLCهای خود از سفر در زمان استفاده کرده و بازیکنان را در Artorias of the Abyss از Dark Souls و همچنین The Old Hunters از Bloodborne، به گذشته فرستاده است. فرام‌سافتور همچنین در بازی Dark Souls 3 The Ringed City، بازیکنان را به آینده پرتاب نمود. پس از انتشار تریلر مورد بحث، هیدتاکا میازاکی، کارگردان بازی پایه و DLC، تایید نمود که تایم‌لاین داستانی Shadow of Erdtree نه در گذشته جریان دارد و نه در آینده دور. او اظهار داشت:

تایم‌لاین DLC مشابه بازی اصلی است و در گذشته یا آینده دور جریان ندارد.

۱۱. چهره‌های جدید

این تریلر یک اشاره سریع نسبت به چیزی دارد که تصور می‌کنیم برخی شخصیت‌های جدید هستند و از همه مهم‌تر، برخی زره‌های تازه را می‌توان به طور بالقوه در DLC پیدا کرد. اولین زره متعلق به شوالیه‌‌ای بوده که به طرز مبهمی یادآور مجموعه شوالیه‌های Carian با یک شنل و نوعی موی هلالی تیز در بالای کلاهِ خود است. شخصیت بعدی نیز زره‌پوش بوده و نوعی لباس شبیه به Roman Legion به تن دارد و کلاه آن مانند یک صورت است. ضمناً، بسیاری از زره‌های موجود در Elden Ring که دارای کلاه پردار هستند، به دشمنانی تعلق دارند که به یک نیمه‌خدای خاص خدمت می‌کنند؛ مانند مجموعه شوالیه Gelmir متعلق به سربازانی که در خدمت ریکارد (Ryckard) هستند و مجموعه شوالیه گودریک (Godrick). آیا زره مورد بحث ما می‌تواند متعلق به طرفداران نیمه‌خدای مرموزی باشد که بعداً در تریلر ظاهر می‌شود؟

۱۰. یک رنالای (Rennala) جوان؟

یکی از جناح‌های Elden Ring، خانواده سلطنتی کاریان (Carian) به رهبری ملکه رنالا و آکادمی جادویی آن‌ها است. این شخصیت که در یک سالن خالی بر تخت نشسته، مطمئناً شباهت‌هایی به رنالا دارد؛ از چهره رنگ‌پریده آن گرفته تا لباس عجیب و غریب‌اش. البته از آنجایی که کارگردان بازی تایید کرده خطر زمانی DLC در گذشته دور جریان ندارد، احتمالاً با نسخه جوان‌تر رنلا مواجه نخواهیم نشد. بهتر است تا زمان دریافت اطلاعات بیشتر و انتشار Shadow of the Erdtree صبر کنیم.

۹. یک پرتره عالی

به طور کلی، Elden Ring داستانی در مورد دشمنی بین اعضای یک خانواده اصیل است. با توجه به اینکه اشراف‌زاده‌ها عاشق پرتره‌های خود هستند، بازیکنان می‌توانند نقاشی‌های این خواهرها و برادرها را در سراسر Elden Ring پیدا کنند؛ به خصوص در Volcano Manor که در آن، نقاشی‌های ریکارد و رادان (Radahn) را می‌توان یافت.

ما می‌توانیم پرتره دیگری را به این ترکیب اضافه کنیم؛ این‌بار پیرمردی که با گذاشتن دست‌ها روی پاهایش نشسته و با زنی مرموز همراه می‌شود. با توجه به اینکه پرتره‌ها در Elden Ring برای شخصیت‌های نجیب یا دیگر شخصیت‌های برجسته در نظر گرفته شده‌اند، می‌توانیم فرض کنیم که آن‌ها چهره‌های کلیدی سرزمین سایه هستند.

۸. فاروم آزولایی (Farum Azula) که در حال فروپاشی نیست؟

PC ، Playstation ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، Xbox ، Xbox One X/S ، Xbox Series X/S ، آنالیز ، بازی ویدیویی ، مقالات بازی ، نوع پلتفرم

Bandai Namco, Elden Ring, FromSoftware, Shadow of the Erdtree

منبع متن: gamefa