بازی Prince of Persia: The Lost Crown اواخر امسال DLC رایگان دریافت خواهد کرد

به نظر می‌رسد در اواخر سال جاری میلادی شاهد انتشار محتوای رایگان برای بازی اکشن ماجراجویی پلتفرمر Prince of Persia: The Lost Crown خواهیم بود. به عقیده‌ی بسیاری از منتقدین و گیمرها Prince of Persia: The Lost Crown یک بازی فوق‌العاده محسوب می‌شود و دیدن اینکه یوبیسافت (Ubisoft) با بازی‌های کوچک‌تر و مواردی از این […]