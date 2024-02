بازی Modern Warfare 3 پرفروش‌ترین بازی ماه ژانویه (دی ماه) در ایالات متحده بود؛ در حالی که PS5 دوباره در میان کنسول‌ها رتبه‌ نخست را کسب کرد.

جدیدترین بازی از سری Call of Duty با پیشی گرفتن از عناوین اخیرا عرضه شده‌ از جمله Tekken 8 ،Suicide Squad: Kill the Justice League و Persona 3 Reload توانست در صدر جدول فروش بازی‌ها در ایالات متحده قرار بگیرد؛ همچنین بازی Madden NFL 24 توانست رتبه پنجم جدول فروش را از آن خود کند.

به گفته شرکت تحقیقاتی Circana، دیگر عناوین جدیدی که در ۲۰ رتبه‌ برتر قرار گرفته‌اند شامل Like a Dragon: Infinite Wealth در رتبه‌ هفتم، Prince of Persia: The Lost Crown در رتبه‌ سیزدهم و Jujutsu Kaisen: Cursed Clash در رتبه‌ نوزدهم هستند.

عنوان The Last of Us Part 2 پس از انتشار نسخه ریمستر شده بازی برای PS5، توانست با رشدی خیره‌کننده از رتبه‌ ۱۶۷ جدول فروش بازی‌ها در ماه دسامبر (آذر ماه)، به رتبه نهم جدول در ماه ژانویه دست پیدا کند.

توجه: شرکت Circana آمار فروش‌ استودیوی سازنده بازی Palworld را ردیابی نمی‌کند؛ بنابراین فروش این بازی در به‌روزرسانی ماهانه آن گنجانده نشده است.

فهرست پرفروش‌ترین بازی‌های ژانویه ۲۰۲۴ در ایالات متحده

از نظر سخت‌افزاری، پلی استیشن ۵ با ادامه‌ عملکرد قدرتمند خود در سال ۲۰۲۳، بار دیگر به بیشترین فروش ماهانه هم از لحاظ تعداد دستگاه و هم از لحاظ درآمد دلاری دست یافت. به گفته مدیر اجرایی Circana، پس از ۳۹ ماه از در دسترس بودن این کنسول، تعداد فروش PS5 تا به امروز ۷٪ بیشتر از PS4 و ۶۸٪ جلوتر از PS3 در زمانبندی مشابه ارزیابی شده است.

کنسول نینتندو سوییچ از لحاظ تعداد فروش در رتبه دوم قرار گرفت؛ در حالی که کنسول‌های نسل نهمی ایکس باکس رتبه دوم درآمد دلاری حاصل از فروش کنسول‌ها را به خود اختصاص دادند.

مجموع هزینه‌های کاربران ایالات متحده برای خرید سخت‌افزار، محتوا و لوازم جانبی بازی در ماه ژانویه با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۵.۱ میلیارد دلار رسید که ناشی از جهش در فروش نرم‌افزار و همچنین تاثیر دوره ردیابی پنج هفته‌ای در ژانویه‌ امسال (در مقایسه با دوره ردیابی چهار هفته‌ای در ژانویه سال گذشته) بوده است‌.

نظر شما در رابطه با آمار منتشر شده چیست؟