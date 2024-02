ساخت لایو اکشن Naruto توسط کارگردان شانگ چی

لایو اکشن Naruto بالاخره کارگردان خود را پیدا کرده که کسی نیست جز دستین دنیل کرتون که همکاری موفقیت آمیزی را با دنیای سینمایی مارول داشته است.

یکی از مشهورترین و قدیمی‌ترین آثار مدیوم‌های مانگا و انیمه به Naruto (ناروتو) مربوط می‌شود که به سبب برخورداری از دنیایی خارق‌العاده و شخصیت‌هایی منحصر به فرد، از میلیون طرفدار در سراسر جهان برخوردار می‌باشد. محبوبیتی که کمپانی لاینزگیت را مجاب کرده تا دست به ساخت لایوی اکشنی پرهزینه و هالیوودی از آن بزند؛ مخصوصاً که امروزه به لطف نتفلیکس، ساخت لایو اکشن از انیمه‌های مشهور به بازاری داغ و پرسود تبدیل شده است.

حال طبق گزارش جدیدی که منتشر شده، متوجه شدیم که دستین دنیل کرتون به عنوان کارگردان این لایو اکشن مورد انتظار برگزیده شده است. مردی که یکی از بهترین فیلم‌های فاز چهارم دنیای سینمایی مارول یعنی Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings را به ارمغان آورد و حال مشغول تولید سریالی تحت عنوان Wonder Man برای سرویس استریم دیزنی پلاس می‌باشد. او همچنین تهیه‌کنندگی و نویسندگی این پروژه را بر عهده خواهد داشت.

خالق ناروتو یعنی ماساشی کیشیموتو نسبت به حضور دستین دنیل کرتون ابراز خشنودی کرده و اعلام نموده که پس از تماشای آثار بلاک باسترش، او را بهترین گزینه ممکن برای هدایت این لایو اکشن در نظر گرفته است.

در حال حاضر هیچ تاریخ اکرانی برای لایو اکشن Naruto از سوی کمپانی لاینزگیت اعلام نشده است.

منبع: کامیک‌بوک