بازی Rise of the Ronin دارای حالت کواپ ۴ نفره آنلاین است

بازی Rise of the Ronin به شما این امکان را می‌دهد که ماموریت‌ها را با دوستان خود از طریق بخش کواپ ۴ نفره آنلاین در حالت داستانی انجام دهید. عنوان اکشن نقش‌آفرینی جهان باز Rise of the Ronin داستان پایان دوره باکوماتسو را روایت می‌کند و مبارزات بی رحمانه و گیم پلی سامورایی را در […]