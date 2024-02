بسته‌ی الحاقی الدن رینگ تیر ماه عرضه می‌شود؛ تریلر آن را تماشا کنید

از زمان عرضه‌ی الدن رینگ، استودیوی سازنده به‌روز‌رسانی‌هایی را منتشر کرده که محتوای جدید و هیجان‌انگیزی را به بازی اضافه کرده است. به‌روزرسانی‌های الدن رینگ ماموریت‌ها را بهینه‌سازی کرده‌اند، NPC‌های جدیدی را برای تعامل با آن‌ها اضافه کرده‌اند و غیره. این به‌روزرسانی‌ها راه زیادی را در تضمین طول عمر بازی انجام داده‌اند، اما بسیاری از بازیکنان قبل از بازگشت به این بازی بزرگ جهان باز، منتظر محتوای جدیدتر و مهم‌تر بوده‌اند. حال طرفدارانی که منتظر اولین و احتمالا آخرین بسته‌ی الحاقی الدن رینگ هستند، می‌توانند روز ۳۱ تیر سال آینده این بسته را تجربه کنند.

تریلر رونمایی جذاب بسته‌ی الحاقی آنچه را که طرفداران می‌توانند از آن انتظار داشته باشند، نشان می‌دهد. تنها در عرض سه دقیقه، تریلر ذکر شده تعداد زیادی از دشمنان جدیدی را که بازیکنان باید با آن‌ها مبارزه کنند با انواع مکان‌های جدید خیره‌کننده به نمایش می‌گذارد. Elden Ring: Shadow of the Erdtree بازیکنان را به سرزمین سایه (Land of Shadow) می‌برد؛ مکانی که توسط درخت ارد پوشیده شده است و با شعله‌ی مسمر (Messmer) به آتش کشیده شده است. گفته می‌شود که در اینجاست که بازیکنان با میکلا (Miquella)، موجودی که در Mohgwyn Palace حضور دارد، روبرو می‌شوند.

بازیکنان باید در پشت تورنت، اسب قابل اعتمادشان، سرزمین سایه را کاوش کنند. در طول راه، آن‌ها با دشمنان عظیمی مواجه می‌شوند که برخی از آن‌ها احتمالا به عنوان باس‌های اصلی عمل می‌کنند. نام این دشمنان هنوز فاش نشده است، اما بازیکنان با موجودی غول پیکر که شبیه یک منقل در حال راه رفتن است، یک موجود دراز و مار مانند، یک دشمن بزرگ با سر شیر و غیره مبارزه خواهند کرد. ممکن است در ماه‌های منتهی به انتشار Shadow of the Erdtree، جزئیات بیشتری در مورد این دشمنان جدید فاش شود، اما این احتمال وجود دارد که طرفداران باید منتظر بمانند تا خود با آن‌ها مواجه شوند.

البته Shadow of the Erdtree چیزی بیش از دشمنان جدید به بازی اضافه می‌کند. طیف سلاح‌های الدن رینگ با این بسته افزایش می‌یابد و بازیکنان حملات جدید، زره‌ها و موارد دیگر را نیز در اختیار خواهند داشت. به طور کلی می‌توان گفت که این بسته‌ی الحاقی یک داستان کاملا جدید با شخصیت‌های جدید در سرزمین سایه دارد که با اسرار، سیاه چال‌های خطرناک و دشمنان، سلاح‌ها و تجهیزات جدید همراه شده است.

گفتنی است که باندای نامکو در کنار بسته‌ی الحاقی ذکر شده، نسخه‌های جدیدی از بازی را در دسترس قرار خواهد داد. نسخه‌ی Shadow of the Erdtree بازی شامل بازی اصلی به همراه بسته‌ی الحاقی آن خواهد بود که به صورت دیجیتالی برای همه‌ی پلتفرم‌ها و به صورت فیزیکی تنها برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس/اس در دسترس خواهد بود. در این میان نسخه‌ی پریمیوم بازی شامل بسته‌ی الحاقی، آرت‌بوک و موسیقی‌های آن به صورت دیجیتالی و محتوای اضافی برای بسته خواهد بود.

نسخه‌ی دلوکس بازی شامل بازی اصلی، بسته‌ی الحاقی Shadow of the Erdtree آرت‌بوک و موسیقی‌های دیجیتالی برای بازی اصلی و بسته‌ی آن خواهد بود. این نسخه تنها به صورت دیجیتالی در دسترس است.

در نهایت نسخه‌ی کالکتورز بازی با محوریت Shadow of the Erdtree، در کنار یک کد ووچر برای دریافت بسته‌ی الحاقی شامل یک مجسمه‌ی تقریبا ۴۶ سانتی از شخصیت مسمر (Messmer the Impaler)، آرت‌بوک ۴۰ صفحه‌ای فیزیکی و موسیقی‌های بسته به صورت دیجیتالی خواهد بود که تعداد آن ظاهرا محدود است. همچنین کلاه‌خود شخصیت ذکر شده نیز به عنوان یک آیتم کلکسیونی به صورت جداگانه از فروشگاه باندای نامکو قابل سفارش است.

بسته‌ی الحاقی در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ (۱ تیر ۱۴۰۳) با قیمت ۳۹.۹۹ دلار به صورت دیجیتالی عرضه خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

