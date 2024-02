۱۰ اتفاق بزرگ و مهم صنعت بازی‌های ویدیویی در سال ۲۰۲۳

بین عرضه بازی‌های ویدئویی، تعدیل‌نیروهای دلخراش، خریداری‌های رکورد شکنانه و گزارش‌های چشمگیر فروش، سال ۲۰۲۳ داستان‌های جدیدی را در خود داشت که ما را تا هفته‌ها مشغول صحبت‌کردن پیرامون آنها می‌کرد، بحث دربارهٔ بازی‌های جدید، آینده صنعت بازی‌سازی و شکل‌دادن دوباره دیدگاه‌ها دربارهٔ نحوهٔ ساخت و توسعهٔ بازی‌ها. از همین رو در این مقاله به ده بزرگ‌ترین خبر بازی‌های ویدئویی در سال ۲۰۲۳ می‌پردازیم.

۱۰. پلی‌استیشن پروژهٔ چند نفرهٔ لست آو آس ناتی داگ را کنسل می‌کند

در ژوئن ۲۰۲۲ ناتی داگ اعلام کرد که پروژهٔ جدید لست آو آس عنوانی مستقل خواهد بود. در ماه مه سال ۲۰۲۳، استودیو اعلام کرد زمان بیشتری برای ساخت این بازی نیاز دارد و در عین حال از شروع کار بر روی بازی جدید تک نفره ای خبر داد. هرچند، چندماه بعد ناتی داگ حداقل حدود بیست و پنج سازنده را از کار برکنار کرد و گزارش‌ها حاکی از آن بود که پروژهٔ چند نفرهٔ لست آو آس به حالت تعلیق درآمده است. بین تعدیل نیرو و گزارشات دربارهٔ توسعه بازی بازیکنان متوجه شدند که این بازی شاید حالا حالاها منتشر نشود. ناتی داگ اما مدتی بعد خبر متوقف شدن توسعه و ساخت بازی لست آو آس آنلاین چند نفرهٔ خود را منتشر کرد. با نگاهی به گذشته این خبر چندان شوکه کننده نیست اما مشاهده آنکه یک بازی توسعه دهنده شخص اول پلی‌استیشن به طور علنی کنسل شود واقعاً نادر بود. بازی‌های توسعه دهنده شخص اول ممکن است کنسل شوند اما معمولاً این اتفاق پیش از اینکه خبر ساخت پروژه اعلام شود رخ می‌دهد و به همین دلیل این خبر یکی از بزرگ‌ترین اخبار سال بود.

بیشتر بخوانید: بازی آنلاین لست آو آس لغو شد؛ واقعیتی که ناتی داگ دیر به آن رسید

۹. مدیر عامل پلی‌استیشن از سمت خود کناره گیری می‌کند و مدیر عامل جدیدی برای ایکس‌باکس برگزیده می‌شود

پلی‌استیشن و ایکس‌باکس هر دو سال فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشتند. پلی‌استیشن PSVR2، PlayStation 5 Slim و PlayStation Portal را عرضه کرد و بازی‌های شگفت‌انگیزی مثل Marvel’s Spider-Man 2 و بستهٔ الحاقی God of War Ragnarök بر روی جدیدترین نسل کنسول خود عرضه کرد درحالی‌که ایکس‌باکس از طریق مایکروسافت کمپانی Activision Blizzard را خریداری کرد و بازی‌هایی چون Starfield، Forza Motorsport و Hi-Fi Rush را منتشر کرد. هر دوی این کمپانی‌ها نیز از نظر مدیریتی دچار تحولات بزرگی شدند. مدیرعامل پلی‌استیشن جیم رایان در ماه سپتامبر اعلام کرد که قصد دارد کمپانی سونی را پس از سی‌سال ترک کند. او در سال ۲۰۱۸ به مدیریت Sony Interactive Entertainment رسیده بود و به طور رسمی کمپانی را در بهار سال آینده ترک می‌کند. یک ماه بعدازاین خبر، مایکروسافت نیز تغییراتی به خود دید و نایب‌رئیس کمپانی سارا باند به مدیرعاملی ایکس‌باکس و استودیوهای مایکروسافت ترفیع پیدا کرد و نایب‌رئیس مت بوتی به ریاست محتویات بازی‌های ویدئویی و استودیوها رسید. مدیر ارشد بازاریابی کریس کاپوسلا اعلام کرد که بعد از ۳۲ سال همکاری با مایکروسافت از کمپانی جدا خواهد شد و نایب‌رئیس اجرایی مایکروسافت تاکشی نوموتو جای او را خواهد گرفت. از طرف دیگر، یوسف مهدی به مقام نایب‌رئیس اجرایی مایکروسافت و مدیر ارشد بازاریابی مصرف‌کنندگان رسید و سازمان فروش مصرف‌کنندگان مایکروسافت نیز به تیم مایکروسافت گیمینگ به رهبری امی سیلورمن منتقل شد.

بیشتر بخوانید: جیم رایان، مدیرعامل پلی‌استیشن، پس از ۳۰ سال کار در سونی بازنشسته می‌شود

۸. اقتباس بازی‌های ویدئویی به رسانه‌های اصلی راه پیدا کردند

در طول سال‌های گذشته اقتباس‌های بازی‌های ویدئویی قابل قبولی ساخته شده اند اما نگاه کردن به اقتباس‌های پخش شده در سال گذشته و خطاب کردن این سال به عنوان بهترین سال اقتباس بازی‌های ویدئویی کار چندان سختی نیست. در بخش فیلم‌های سینمایی ما شاهد اکران فیلم پر فروش The Super Mario Bros. بودیم که پس از مدت کوتاهی به رکورد شکنی در باکس آفیس دست یافت و عنوان بهترین فروش هفتهٔ آغازین برای یک فیلم انیمیشنی را به دست آورد. این فیلم همچنین به پرفروش‌ترین فیلم اکران شده در اوایل سال ۲۰۲۳ تبدیل شد. علاوه بر این، این فیلم بهترین هفته آغازین را در میان تمامی بازی‌های ویدئویی اقتباس شده داشت و بیشترین میزان فروش در پنج روز اول اکران را به خود دید. رکوردی که پیش از این در اختیار فیلم Transformers: Revenge of the Fallen بود. The Super Mario Bros. Movie همچنین بزرگ‌ترین هفتهٔ آغازین را در IMAX با فروش ۲۱.۶ میلیون دلاری تجربه کرد. فیلم اکران خود را با فروش ۱.۳۶ میلیارد دلاری به پایان رساند و با اینکه هنوز خبری از ساخت دنبالهٔ آن منتشر نشده است نینتندو از موفقیت این فیلم استفاده کرده و کلید ساخت فیلم لایو اکشن Legend of Zelda را زده است. هرچند سال اقتباس‌های عالی با سریال The Last of Us اچ بی او در ماه ژانویه شروع شد. اولین فصل رویدادهای بازی اول فرنچایز و بستهٔ الحاقی آن را پوشش داد و اچ بی او تایید کرده است که فصل دوم این مجموعه در سال ۲۰۲۵ پخش خواهد شد. قسمت اول مجموعهٔ لست آف آس در مقام دومین اپیزود پر بینندهٔ شبکه قرار گرفت و خوشبختانه بینندگان به تماشای باقی قسمت‌های فصل اول ادامه دادند. سونی در ماه اوت با فیلم سینمایی Gran Turismo: Based On A True Story وارد گود شد که به نظر می‌رسید با بازخورد بسیار مثبت ببیندگان مواجه شد و نمرهٔ ۹۸% در سایت Rotten Tomatoes به دست آورد.

به جز موارد فوق ما همچنین شاهد اقتباس فوق‌العاده خوب Peacock از Twisted Metal و Castlevania: Nocturne از نتفلیکس بودیم.

۷. راکستار گیمز بالاخره از Grand Theft Auto VI پرده برداری کرد

سری Grand Theft Auto راکستار گیمز بیش از ۳۷۰ میلیون نسخه فروش داشته است و Grand Theft Auto V که در سال ۲۰۱۳ عرضه شد نیمی از این میزان فروش را تشکیل می‌دهد. بین انتشار بر روی پلی‌استیشن ۳ و ایکس‌باکس ۳۶۰، پورت پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در سال ۲۰۱۴ و عرضه بر روی رایانه‌های شخصی و آپدیت سال گذشته برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس/اس، Grand Theft Auto V به فروش یک‌میلیارددلاری دست‌یافته است. علاوه بر این بر اساس واحدهای فروخته شده و درآمد حاصله از فروش Grand Theft Auto V پرفروش‌ترین بازی دههٔ ۲۰۱۰-۲۰ در ایالات متحده آمریکاست. ازاین‌رو، میلیون‌ها بازیکن منتظر ساخت دنبالهٔ دیگری از این فرنچایز هستند. در اوایل ماه دسامبر، راکستار در توییتی اعلام کرد که اولین تریلر بازی جدید Grand Theft Auto را هفتهٔ آینده منتشر خواهند کرد و این توییت پس از مدت کوتاهی به لایک شده‌ترین توییت گیمینگ در تاریخ تبدیل شد. تریلر قرار بود در تاریخ ۵ دسامبر منتشر شود اما شب قبل از انتشار لیک شد. راکستار سریعاً دست‌به‌کار شد و تریلر لیک شده را پاک کرد و تریلر رسمی را در همان روز منتشر کرد. در حال حاضر ویدئوی تریلر بازی بیش از ۱۵۰ میلیون بازدید داشته است و رکورد بیشترین ویدئوی بازدید شده در ۲۴ ساعت را به دست آورد و از مرز ۱۰۰ میلیون بازدید در همان مدت عبور کرد.

بیشتر بخوانید: جی‌تی‌ای ۶ رسماً معرفی شد؛ عرضه در سال ۲۰۲۵

۶. دنیا، دنیای بالدورز گیت ۳ است، ما فقط در آن زندگی می‌کنیم

گیم اینفورمر سال‌ها بود که توجهش به بازی Baldur’s Gate 3 جلب شده بود. از سال ۲۰۲۰ در مرحلهٔ Early Access بازی، بخش شخصی‌سازی بازی ما را به اندازهٔ طیف وسیع و متنوع همراهانش تحت‌تأثیر قرار داده بود. وقتی Baldur’s Gate 3 در ماه اوت بر روی رایانه‌های شخصی عرضه شد یکی از بالاترین نمره‌های سال سایت را به دست آورد. اگر شما در هنگام عرضهٔ بازی در ماه اوت آنلاین بودید احتمالاً با تحسین افراد از Baldur’s Gate 3 روبه‌رو شده‌اید. بازیکنان، چه هواداران ژانر نقش‌آفرینی چه تازه‌واردان همگی شیفتهٔ آخرین بازی ساختهٔ Larian Studios شده بودند. تمام توجه‌ها در ماه اوت بر روی این بازی بود و با عرضهٔ آن بر روی پلی‌استیشن ۵ در سپتامبر و انحصاری شدن به مدت چند ماه تنها باعث محبوب هرچه بیشتر بازی شد. سپس بالدورز گیت ۳ در مراسم The Game Awards 2023 در چند شاخه نامزد شد و شش جایزه را به دست آورد از جمله بازی سال. در همان شب که بازی این جایزه را برد استودیوی سازنده به طرز غافل‌گیرکننده‌ای بازی را بر روی ایکس‌باکس سری ایکس/اس منتشر کرد.

۵. چارلز مارتینت از صداپیشگی ماریو کناره می‌گیرد

اگر بازی Super Mario Bros. Wonder را تجربه کرده باشید احتمالاً متوجه شده‌اید که ماریو و لوئیجی صدایی متفاوت دارند. این تفاوت به این خاطر است که برادران ماریو دیگر توسط چارلز مارتینت صداگذاری نخواهند شد. مارتینت صداگذاری ماریو را در بیست و پنج سال گذشته انجام داده است. او در سال ۱۹۹۶ و در بازی Super Mario 64 برای صداپیشگی این شخصیت دوست‌داشتنی انتخاب شد اما در سال ۲۰۲۳ از صداگذاری ماریو کناره گرفت تا فعالیت در جایگاه جدید خود در Nintendo: Mario Ambassador را شروع کند. ما بعداً متوجه شدیم که صداگذار جدید ماریو صداگذار گنشین ایمپکت کوین افغانی است که عملکرد خوبی در صداگذاری ماریو به‌جای مارتینت داشت.

۴. رویداد E3 رسماً مرده است

آخرین مراسم E3 حضوری در سال ۲۰۱۹ رخ داد. سپس پاندمی شروع شد و E3 برنامه‌های خود برای سال ۲۰۲۰ را کنسل کرد و در سال ۲۰۲۱ با رویدادی کاملاً دیجیتال به عرصه بازگشت. E3 سال ۲۰۲۲ بعداً کنسل شد و مراسم سال ۲۰۲۳ با همکاری ReedPop به جایی نرسید. با اینکه علائم و نشانه‌ها سال‌ها بود که پدیدار شده بودند تنها چندماه پیش بود که برگزارکنندهٔ مراسم Entertainment Software Association اعلام کرد E3 رسماً تعطیل شده است.

۳. یونیتی از اعتماد سازندگان سواستفاده می‌کند

یونیتی، موتور بازی‌سازی محبوب سازندگان در تاریخ ۱۲ سپتامبر اعلام کرد که قصد آپدیت کردن پلن‌هایش را دارد. این تغییرات شامل ویژگی می شدکه در آن با هر بار نصب بازی ساخته شده توسط کاربران مبلغی فعال شده و از سازندگان بازی‌های با عملکرد بالا آن را طلب می‌کند. مدت کوتاهی پس از این اعمال این تغییر سازندگان به مشکلات مختلفی که با این قانون جدید همراه می‌شد اشاره کردند خصوصاً که این تغییر بیشتر شبیه مجازات برای سازندگان بازی‌های پر فروش بود. با اعمال این تغییرات، یونیتی خشم کانال‌های اجتماعی و بلاگ‌های سازندگان بازی‌ها را برانگیخت و بسیاری از آنها اعلام کردند که دیگر از یونیتی استفاده نخواهند کرد و به سراغ پلتفرم‌ها ساخت و توسعهٔ دیگر می‌روند. یونیتی در ۱۴ سپتامبر به خاطر دریافت تهدیدات مرگبار مجبور به تعطیلی دو دفتر خود شد. خوشبختانه یونیتی بعضی از این تغییرات را لغو کرده است اما برای عده بسیاری دیگر کار از کار گذشته بود و سازندگان زیادی اعتماد خود را به یونیتی از دست داده بودند. چند هفته بعد مدیرعامل یونیتی از سمت خود استعفا داد.

بیشتر بخوانید: آیا مرگ موتور بازی‌سازی یونیتی در راه است؟

۲. اکتساب رکورد شکن Activision Blizzard توسط مایکروسافت

توسعه‌دهنده‌های اول‌شخص ایکس‌باکس در سال ۲۰۱۷ شامل ۵ استودیو و یک بازوی ناشر می‌شد: Rare، Turn 10، ۳۴۳ Industries، The Coalition، Mojang Studios و Xbox Game Studios Publishing می‌شد. حال با گذشت شش سال مایکروسافت صاحب بیش از ۵۰ استودیو شده است. این تعداد در ماه اکتبر با اعلام خبر اکتساب Activision Blizzard با قیمت ۶۸.۷ میلیارد دلار بیشتر نیز شد. ایکس‌باکس اکنون میزبان تمامی ۱۹ استودیوی Activision Blizzard و ۱۱ استودیوی بازی موبایل سازی King است. این خریداری، بزرگ‌ترین اکتساب یک کمپانی بازی ویدئویی در تاریخ است پس جای تعجب ندارد که به یکی از بزرگ‌ترین اخبار سال تبدیل شد. این اکتساب همچنین دلیل افشای مدارک مرتبط با ایکس‌باکس در ماه سپتامبر بود وقتی مایکروسافت مدارک محرمانهٔ خود را به دادگاه‌های فدرال برای این خریداری ارائه کرد. با بررسی این مدارک ما متوجه شدیم که فیل اسپنسر مدیر عامل ایکس‌باکس زمانی خریداری نینتندو و Warner Bros. Games را در نظر داشته است، اینکه ایکس‌باکس قصد دارد مدل جدیدی از ایکس‌باکس سری ایکس/اس را در سال ۲۰۲۴ به بازار روانه کند، اینکه کمپانی شاید مشغول کار بر روی ریمسترهای Fallout 3 و The Elder Scrolls IV: Oblivion باشد و اینکه مایکروسافت برای یک کنسول هیبریدی نسل جدید در سال ۲۰۲۸ برنامه‌هایی در سر دارد.

بیشتر بخوانید: مایکروسافت خرید شرکت اکتیویژن بلیزارد را نهایی کرد

۱. بهترین سال برای بازی‌های ویدئویی و بدترین سال برای آنهایی که بازی‌ها را می‌سازند

سال ۲۰۲۳ بی شک یکی از بهترین سال‌ها برای بازی‌های ویدئویی بود و در عین حال یکی از بدترین‌ها برای سازندگان این بازی‌ها. در طول سال، استودیوها تعطیل شدند، هزاران نفر کار خود را از دست دادند و به شکل توهین آمیزی سازندگان تنها سی ثانیه فرصت داشتند تا پس از دریافت جوایز در مراسم The Game Awards 2023 سخنرانی کنند. بیش از ده هزار سازنده در سال ۲۰۲۳ از کار بیکار شدند و خبر تعطیلی استودیوها یکی پس از دیگری به گوش رسید. در ماه ژانویه، مایکروسافت ده هزار کارمند خود را طی پروسه خریداری Activision Blizzard اخراج کرد که در ماه اکتبر تکمیل شد. Striking Distance Studios تیم سازنده بازی The Callisto Protocol بیش از سی کارمند خود را در ماه اوت از کار برکنار کرد. در همان ماه سازندهٔ بازی‌های مس افکت و دراگون ایج، بایوور ۵۰ کارمند خود را اخراج کرد که شامل کارمندان باسابقه کمپانی می‌شد. در ماه بعد، سازنده بازی Immortals of Aveum حدود ۴۵% از کارمندانش را تعدیل کرد و سازندهٔ بازی محبوب فورتنایت اپیک گیمز ۸۳۰ کارمند خود را از کار برکنار کرد. در ماه اکتبر، ناتی داگ دست کم ۲۵ کارمند را اخراج کرد و Telltale Games نیز تعدیل نیرو داشت با این حال تعداد دقیق کارمندان تعدیل شده هنوز اعلام نشده است. سازنده بازی Dreams در اواخر ماه اکتبر ۲۰ کارمند خود را تعدیل کرد. در ماه نوامبر، آمازون گیمز از تعدیل ۱۸۰ کارمند خبر داد، یوبیسافت بیش از ۱۰۰، بانجی حدود ۱۰۰ و Digital Bros سی درصد از کارمندان خود را برکنار کردند.

کمپانی Embracer Group استودیوی بازی‌سازی خود Free Radical Design را تعطیل کرد و در اوایل سال ۲۰۲۳، این کمپانی همچنین استودیوی سازنده سری Saints Row، Volition Games را تعطیل کرد. استودیوی با سابقهٔ بیش از سی‌سال فعالیت در توسعهٔ بازی‌های ویدئویی. چند هفته پس از تعطیلات، مالک Dungeons & Dragons and Magic: The Gathering، هسبرو ۱۱۰۰ کارمند خود را تعدیل کرد. صنعت بازی‌سازی بی شک تأثیر این تعدیل‌ها و تعطیلی‌ها را تا سال‌ها حس خواهد کرد. امیدواریم تمام کسانی که در این سال شغل خود را از دست دادند به موفقیت‌های بیشتر و بهتر دست یابند.

منبع: GameInformer

منبع متن: digikala