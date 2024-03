بازی جدید devil may cry کیفیت قابل قبولی ندارد

Devil May Cry: Peak of Combat شاید آن بازی‌ای نباشد که منتظرش بودید.

طرفدار Devil May Cry بودن آسان نیست. پنج سال از آخرین بازی این فرنچایز می‌گذرد و در تمام این سال‌ها، کپکام (Capcom) حتی از بر زبان آوردن نام دانته (Dante) خودداری کرده است. نیم دهه می‌شود که این سری یک اثر مستقل از خود نداشته و تنها مهمان عناوین دیگر بوده است. هر از چند گاهی در گوگل سرچ می‌کنم تا مطمئن شوم فرنچایز مورد علاقه‌ام به دست فراموشی سپرده نشده، اما باز هم چیزی پیدا نمی‌کنم که من را امیدوار کند.

ما سرانجام یک Devil May Cry جدید داریم، اما ای کاش این را هم نمی‌داشتیم. Devil May Cry: Peak of Combat یک بازی موبایلی برای iOS و اندروید است که توسط استودیوی نبیولاجوی (NebulaJoy) توسعه یافته و مدتی قبل در ایالات متحده عرضه شده است.

این بازی تمام خصوصیات بد و تنفر برانگیز یک بازی موبایلی را در خود جای داده. تمام چیزهایی که در مورد Devil May Cry دوست دارید – شخصیت‌ها، دیالوگ‌های جذاب، مبارزات هیجان‌انگیز، اعتیادآور و پیچیده – حذف شده و با تبلیغات جایگزین شده‌اند. شاید Devil May Cry: Peak of Combat بدترین بازی موبایلی باشد که تاکنون در سبک Gacha ساخته شده که با تمام این تفاسیر حتی رایگان (Free-To-Play) هم نیست.

من متنفرم از اینکه بخواهم مدام نکات منفی یک اثر را مطرح کنم؛ بلکه همیشه سعی دارم تا حد امکان به نقد هر بازی با ظرافت بیشتری بپردازم، اما این یکی جز نکات منفی و عذاب‌دهنده، چیز دیگری برای عرضه ندارد. ممکن است به نظر برسد که این بازی از گیم‌پلی کلاسیک فرنچایز خود بهره می‌برد، اما این صرفاً پوششی برای گیم‌پلی واقعی آن است: «پیمایش بی‌پایان منوها در راستای جستجوی راه‌های بیشتر برای خرج کردن پول».

می‌دانم؛ دارم یک بازی موبایلی را تجربه می‌کنم و عصبانی می‌شوم که چرا به اندازه عناوین کنسولی خوب نیست؛ من این را می‌دانم، اما فقط از آنجا که بعضی از بازی‌های موبایل این‌گونه هستند، نباید انتظار داشته باشیم که بقیه هم همینطور باشند؛ در واقع بسیاری از آن‌ها این‌گونه نیستند.

دلیلی که باعث می‌شود من عناوین ساخته شده برای تلفن همراه را پوشش دهم، این است که کیفیت را تحسین می‌کنم و قصد دارم از بهبود استانداردها در بازی‌های موبایل بنویسم. به نظر من موبایل همچون سایر پلتفرم‌ها یک بستر قابل اعتماد برای بازی‌ کردن است و محصولات آن تجربه لذت‌بخشی را با خود به همراه دارند. نتفلیکس (Netflix) یک کتابخانه فوق‌العاده از بازی‌های جذاب دارد (اگرچه ممکن است در آینده تغییر کند)؛ همچنین بازی‌هایی مثل Monster Hunter Now که یک محصول دیگر از شرکت کپکام (Capcom) است، تماماً به دنبال کسب پول بیشتر نیستند؛ اساساً لازم نیست این‌گونه باشند.

Devil May Cry: Peak of Combat قبلاً اینطور نبود. در حالی که به تازگی برای ایالات متحده راه‌اندازی شده است، از سال ۲۰۲۰ در مناطق دیگر منتشر شده بود و اگر به ویدیوهای قدیمی نگاه کنید، متوجه خواهید شد که قبلاً یک محصول کاملاً متفاوت به نظر می‌رسید. کلیپ‌هایی که در سرتاسر یوتیوب (YouTube) از نسخه ۱.۰ بازی وجود دارد، نبردهای سنتی Devil May Cry را نشان می‌دهند که بر ترکیب‌ کمبوها، تعویض سلاح و ایجاد امتیاز تأکید دارند؛ تمام چیزهایی که از Devil May Cry انتظار دارید. همچنین رابط کاربری آن شامل آگهی‌های زیادی برای تشویق شما به خرید آیتم نمی‌شود و مدام به شما یادآوری نمی‌کند که در خرید تمام بسته‌ها با تخفیف ۹۰ درصدی عجله کنید.

به راحتی می‌توان فهمید که Devil May Cry: Peak of Combat چگونه می‌توانست اثری خوب باشد. این بازی مکانیک تعویض کاراکتر را معرفی می‌کند که به شما امکان می‌دهد فوراً بین دانته (Danet)، نرو (Nero)، لیدی (Lady) و ورژیل (Virgil) جابه‌جا شوید؛ بدون اینکه ترکیبی را خراب کنید. همین ویژگی می‌تواند یک مکانیک جالب در عناوین آینده Devil May Cry باشد. با تمام این تفاسیر، Devil May Cry: Peak of Combat باز هم یک توهین به سری، طرفداران آن و هر کسی است که می‌خواهد بازی‌های باکیفیت را روی موبایل تجربه کند.

منبع: TheGamer