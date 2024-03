دو بازی رایانه شخصی جدید، پشتیبانی بومی از AMD FSR 3 را دریافت کردند: «RoboCop: Rogue City از استودیوی Teyon و Remnant II از استودیوی Gunfire».

عنوان RoboCop: Rogue City دیروز یک پچ کوچک دریافت نمود:

ثبات بازی بهبود یافته است

مشکل تشخیص کنترلر دوال‌شاک (Dualshock) برطرف شد

رفع چند مشکل بومی‌سازی

AMD FSR 3.03 اضافه گشت

باگ مرحله Tattoo Shop رفع شد

سایر اصلاحات جزئی

پچ Remnant II کمی بزرگ‌تر بود و همچنین رویداد جدید Aberration Domination را به بازی اضافه کرد که تا ۵ مارس ۲۰۲۴ (۱۵ اسفند ۱۴۰۲) ادامه دارد. اضافه شدن AMD FSR 3 خیلی مورد اشاره قرار نگرفت؛ اما بازیکنان اکنون این گزینه را در تنظیمات ویدیو پیدا خواهند کرد. با این وجود، در حال حاضر یک هشدار برای تمام تکنیک‌های تولید فریم وجود دارد. توضیحات توسعه‌دهنده:

تنظیمات روی رایانه شخصی‌ای که از تولید فریم استفاده می‌کند، در حال حاضر پوشش خدمات آنلاین اپیک (Epic) را مسدود خواهد نمود. خدمات آنلاین مذکور برای عملکرد Cross-play و پیوستن به دوستان در بازی لازم است.

علاوه بر این، خود AMD دیروز اعلام کرد که بازی The Last of Us Part I از استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) به‌زودی با AMD FSR 3 به‌روزرسانی می‌شود. ما از قبل می‌دانیم که به لطف ماد LukeFZ می‌توان عملکرد بازی را افزایش داد؛ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد. البته یک پیاده‌سازی بومی همیشه ترجیح داده می‌شود؛ زیرا قطعاً از آرتیفکت‌ها و اشکالات کمتری رنج خواهد برد.

تعداد کل بازی‌های رایانه شخصی با پشتیبانی بومی از AMD FSR 3 اکنون به ۱۹ مورد رسیده است (با احتساب The Last of Us Part I). بازی شمشیرزنی سه‌بعدی مبتنی بر فیزیک، یعنی Hellish Quart، نیز با پچی که اوایل ماه فوریه منتشر شد، پشتیبانی از این فناوری را دریافت کرد. لیست کامل عناوین:

Immortals of Aveum Forspoken Avatar: Frontiers of Pandora Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name MotorCubs RC Call of Duty Modern Warfare III and Call of Duty Warzone Farming Simulator 22 Estencel The Talos Principle 2 Mortal Online 2 Like a Dragon: Infinite Wealth Starship Troopers: Extermination Hellish Quart The Thaumaturge Starfield Sons of The Forest RoboCop: Rogue City Remnant II The Last of Us Part 1

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات سایت به ما اطلاع دهید.

منبع: Wccftech