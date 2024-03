گزارش: اطلاعات جدیدی از Persona 6 منتشر شد

طبق شایعات منتشر شده در فضای مجازی، Persona 6 همچنان دارای محیط دبیرستان خواهد بود که در ورودی‌های قبلی این سری نیز دیده شده است؛ اما میزان خطی بودن آن بسیار کم می‌شود. Head on the Block که قبلاً با نام I’m a Hero Too در انجمن ResetERA صحبت می‌کرد، در مورد ورودی جدید این […]