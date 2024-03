لوگوی جدید Call of Duty Black Ops مشاهده شد

طبق جدیدترین گزارش‌ها، لوگوی جدید Call of Duty Black Ops مشاهده شد. لوگوی جدید را می‌توانید در پایین مشاهده کنید. لوگوی جدید Call of Duty Black Ops، تغییرات اندکی داشته است. طبق شایعات، بازی Call of Duty جدید به جنگ خلیج مرتبط است و Call of Duty: Black Ops Gulf War نام دارد. کمپین بازی […]