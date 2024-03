تاریخ آغاز دسترسی زودهنگام No Rest for the Wicked مشخص شد

Moon Studios در جریان شوکیس بازی No Rest for the Wicked رسماً اعلام کرد که این عنوان در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ (۱۸ آوریل ۲۰۲۴)، روی پلتفرم استیم وارد دسترسی زودهنگام خواهد شد.

شما در حال حاضر می‌توانید این بازی را به فهرست Wishlist خود اضافه کنید. تیم سازنده اعلام کرده که نسبت به مدت زمان باقی ماندن بازی در حالت دسترسی زودهنگام تا حدودی آگاه است، اما قصد دارد ابتدا بازخورد پلیرها را دریافت کند و سپس اطلاعات پیرامون تاریخ انتشار نسخۀ نهایی را به اشتراک بگذارد.

نسخۀ دسترسی زودهنگام No Rest for the Wicked شامل فصل اول کمپین، چندین باس فایت، گسترۀ وسیعی از سلاح‌ها، زره‌ها، مهارت‌ها و گزینه‌های ساخت و ساز و چالش‌های هفتگی می‌شود. از سوی دیگر، پلیرها در این عنوان می‌توانند خانه خریداری کرده و آن پُر از وسایل مورد نیاز مختلف کنند. لازم به ذکر است که Moon Studios به افزایش قیمت بازی پس از دورۀ دسترسی زودهنگام نیز اشاره دارد.

پس از شوکیس بازی، رسانه‌های مختلف پیش‌نمایش‌های خود از بازی را به اشتراک گذاشتند. شما می‌توانید در ادامه پیش‌نمایش وبسایت IGN را مشاهده کنید:

در ادامه تصویری از مسیر محتویات دسترسی زودهنگام (Early Aceess Roadmap) منتهی به عرضۀ نهایی را مشاهده می‌کنید: