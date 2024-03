شبکه HBO از بازیگران نقش‌های کلیدی و مهم فصل دوم سریال اقتباسی The Last of Us رونمایی کرده است.

فیلم‌برداری فصل دوم مجموعه تلویزیونی درام و پسا-آخرالزمانی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) توسط شبکه HBO آغاز شده که وقایع بازی ویدیویی تحسین شده The Last of Us Part II از استودیو ناتی داگ را با حضور بازیگرانی نظیر پدرو پاسکال و بلا رمزی پوشش می‌دهد. فصلی که نه تنها میزبان به وقوع پیوستن سلسله اتفاقات جنجالی و شگفت‌انگیزی خواهد بود، بلکه شخصیت‌های جدیدی را نیز به داستان اضافه می‌کند که هر یک وقایع مختلفی را در چنین دنیای مملو از موجودات آدمخوار رقم می‌زنند.

حال طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، بازیگران برخی از شخصیت‌های کلیدی فصل دوم اعلام شده که در ادامه می‌توانید به مطالعه آن‌ها بپردازید.

آریلا بارر ایفای نقش مل را بر عهده خواهد داشت. پزشک جوانی که تعهد وی به نجات جان انسان‌ها در شرایطی مرگبار منجر شده تا شخصیت وی به چالش کشیده شود.

تاتی گابریل ایفای نقش نورا را بر عهده خواهد داشت. پزشک نظامی که با گذشته‌ تاریکش کلنجار می‌رود.

دنی رامیرز ایفای نقش منی آلوارز را بر عهده خواهد داشت. سرباز وفاداری که از ترسی درونی من باب ناامید کردن دوستانش رنج می‌برد.

و در نهایت اسپنسر لرد ایفای نقش اوون را بر عهده خواهد داشت. مردی با اخلاقیات شرافتمندانه که در بدن انسانی جنگجو به دام افتاده و از خود تنفر دارد.

۴ شخصیت نام برده شده با بازیگران جوانشان نقشی مهم در ماجراجویی‌های الی و جوئل ایفا خواهند کرد. افرادی که قطعاً بینندگان تازه وارد به این فرنچایز را حسابی شگفت‌زده می‌کنند.

در حال حاضر زمان پخشی برای فصل دوم The Last of Us اعلام نشده است.

منبع: کامیک‌بوک