فیلم The Zone of Interest از آثار تازه منتشر شده در ژانر جنگی، تاریخی و درام می‌باشد که مورد توجه منتقدین نیز قرار گرفته است. با نقد فیلم The Zone of Interest همراه ما باشید.

فیلم The Zone of Interest که به سختی می‌توان عنوان “فیلم” را به آن نسبت داد قصه اردوگاه کار اجباری مخوف آلمان نازی در لهستان یعنی اردوگاه آشویتس را روایت می‌کند. این اردوگاه توسط شخصی به نام رودولف هوس اداره می‌شد. در این فیلم ما شاهد خانواده رودولف یعنی همسر او هدویگ و فرزندانش و زندگی آن‌ها در یک خانه باغ زیبا در همسایگی اردوگاه آشویتس هستیم. این فیلم که به طرز عجیبی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم اسکار نیز شده است جز نیم خط سوژه عملا هیچ چیزی برای ارائه ندارد و در زمان نزدیک به صد دقیقه تنها وقت مخاطب را تلف می‌کند.

متاسفانه در سالیان اخیر شمار آثار شعاری و مضمون‌گرا به شدت افزایش یافته است. آثاری که سینما را با پیام‌رسان یا محلی برای جار زدن پیام‌ها و حرف‌های خود اشتباه گرفته‌اند و پیش از آنکه فیلم بسازند به دنبال شعار دادن هستند. وظیفه سینما نه پیام رساندن و نه انتقال مفهوم است، در ابتدا شما باید یک قصه سر و ته دار دراماتیک را روایت کنید، حال مخاطب می‌تواند با تفکر بیشتر در اثر و قصه فیلم مفهوم و یا پیامی را از آن برداشت کند. اما روال چنین فیلم‌های مثل The Zone of Interest فرو کردن پیام و شعار خود در چشم مخاطب بدون رعایت هیچ اصول دیگری است.

The Zone of Interest یک سوژه نیم خطی دارد که به زور به نیم خط می‌رسد. ما در تمام طول فیلم با خانواده رودولف همراه هستیم. فرمانده اردوگاه آشویتس که همراه با خانواده خود در همسایگی اردوگاه زندگی می‌کند. فیلم در تمام طول صد دقیقه‌ای خود تنها یک نما دارد و جز آن یک نما هیچ چیزی برای ارائه ندارد.

نمایی که در آن در فورگراند بازی کودکان و شادی را در منزل رودولف می‌بینیم در حالی که در بک‌گراند تصویر و در مجاورت این خانه، اردوگاه کار اجباری را می‌بینیم که از اتفاقات وحشتناک آن ( نه به کمک فیلم) بلکه به واسطه اطلاعات خودمان با خبر هستیم. از لحاظ رنگ نیز این نما به دو قسمت تقسیم شده است، نمای جلو سرسبز و شاداب است در حالی که نمای بک‌گراند رنگ‌های مرده و سرد دارد. فیلم با این نما یک تناقض را به تصویر می‌کشد و شادی و زندگی خوب خانواده این فرمانده را به زجر و اتفاقات هولناک اردوگاه آشویتس نسبت می‌دهد. اما به جز این یک نما فیلم هیچ کار دیگه‌ای انجام نمی‌دهد.

The Zone of Interest می‌توانست یک فیلم سه تا پنج دقیقه‌ای کوتاه باشد که این نما را هم در دل خود دارد. یا حتی این تک نما می‌توانست در قالب یک عکس منتشر شده که بسیار هم تاثیرگذار است و می‌توانست جایزه هم ببرد. اما به هیچ عنوان موفق به ساخت یک فیلم بلند صد دقیقه‌ای نمی‌شود. The Zone of Interest را چه پنج دقیقه تماشا کنید و چه تا انتها هیچ فرقی به حال شما ندارد. فیلم نه می‌تواند چیز بیشتری خلق کند، نه از بعد جدیدی به مسئله می‌پردازد و نه شما را درگیر حس خاصی می‌کند.

The Zone of Interest حتی در انتقال مفاهیم و پیام‌های خود به شکل استعاری نیز موفق نیست. چرا که این پیام‌های استعاری در قالب و در دل یک کشمکش دراماتیک تاثیر خود را می‌گذارند. فیلمنامه یکنواخت و کشدار فیلم به شدت حوصله سربر و خنثی است.

در واقع فیلمنامه یک نقطه عطف دارد که آن هم انتقال رودولف از آشویتس است. اما فیلم قبل و پس از این انتقال نیز هیچ تغییری نمی‌کند. فیلم در کارگردانی نیز پر از پلان‌های کش آمده بی‌معنی و بدون کات است که تماشای آن‌ها واقعا زجرآور است. فرایند بستن و باز کردن بند کفش را از ابتدا تا انتها با سرعتی آرام مشاهده می‌کنیم تا فقط زمان صد دقیقه‌ای فیلم پر شود. در قاب بندی نیز فیلمساز بیشتر به دنبال قاب‌های کارت پستالی بوده است. تمام قاب‌های او فقط زیبایی ظاهری دارند و هیچکدام با اهداف تکنیکال و فرمیک برای انتقال حسی خاص به مخاطب، طراحی نشده‌اند.

فیلم The Zone of Interest همانطور که گفته شد در شعار دادن و ادا در آوردن نیز ناموفق است. اثری که فیلم بدی باشد ولی حداقل همان ژست روشنفکرانه شعاری خود را بلد باشد بگیرد، به مراتب جلوتر از The Zone of Interest است. فیلم هیچگونه موضع‌گیری نسبت به این فرمانده و خانواده‌اش و اردوگاه آشویتس و یا مثلا هلوکاست ندارد.

فیلم تنها مشغول دادن یک شرح وضعیت و خبر است. فیلم یک نما می‌گیرد که در زجر زندانیان در آن سوی دیوارها خانواده فرمانده اردوگاه به خوبی و خوشی زندگی می‌کند و همین. فیلم تنها این وضعیت را شرح می‌دهد و حتی نمی‌تواند برای انتقال شعار خود موضع‌گیری کند. فیلم به معنای واقعی کلمه سوژه خود را تا حد ابتذال نیز پایین آورده است.

حال فیلمی که تا به این حد دور از سینما است چگونه کاندید دریافت جایزه بهترین فیلم سال می‌شود خود جای سوال دارد. سوالی که شاید شنیدن پاسخ آن باعث شود تا بتوان ساعت‌ها به حال این سینما گریست. سینمایی که از خلق قصه و شخصیت، به سمت مضمون‌گرایی و مفهوم‌زدگی حرکت کرده است. امروزه شما اگر بدانید که راجع به چه موضوعی حرف بزنید حتی اگر سینما را له کنید، احتمالا تحسین خواهید شد و نامزد دریافت مهم‌ترین جوایز نیز می‌شوید. پس یک دوربین به دست بگیرید و دست به کار شوید.

در پایان باید گفت که فیلم The Zone of Interest اثری به شدت ضعیف و غیر سینمایی است. فیلمی که عملا هیچ چیز ندارد و تمام آن در یک تصویر خلاصه می‌شود. فیلم نه اردوگاه می‌سازد، نه فرمانده، نه جنایت و نه حتی خانواده. فیلم هیچگونه موضع‌گیری نیز ندارد و هنگام تماشای آن مخاطب هیچ چیزی را حس و تجربه نمی‌کند، مخاطب درگیر اتفاقات نمی‌شود و تنها نظاره‌گر است و دعا می‌کند که فیلم زودتر تمام شود. The Zone of Interest احتمالا در چشم شعار پسندان و آن‌هایی که دنبال مضمون می‌گردند یک شاهکار است اما برای عاشقان سینما جایی در این مدیوم ندارد.