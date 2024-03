حماسه‌های فراموش نشدنی ارباب حلقه‌ها و هابیت از جی. آر. آر. تالکین میزبان حضور شخصیت‌های نام آشنا و یا اشاراتی به آن‌ها بوده است.

جی. آر. آر. تالکین افسانه‌ای در زمان حیات خود دست به خلق دنیای فانتزی خارق‌العاده‌ای زد که پس از گذشت سالیان بسیار هنوز هم می‌تواند هر مخاطبی را به وجد بیاورد. دنیایی که اگرچه چیزی بالغ بر ۱ قرن از آن می‌گذرد اما به معنای واقعی کلمه در ارائه مفهوم نبرد خیر و شر هیچ رقیبی حتی به گرد پایش نزدیک هم نشده و قدرتمندانه به عنوان نماد ژانر فانتزی شناخته می‌شود.

داستان‌های هابیت و ارباب حلقه‌ها که اقتباس‌های پرفروش و ارزشمندی در سینمای هالیوود دریافت کرده‌اند، علی‌رغم آن که به لحاظ داستانی فاصله چندین دهه‌ای با یکدیگر دارند اما میزبان حضور شخصیت‌های مرتبطی می‌باشند که مطالعه تاریخچه آن‌ها می‌تواند برای دوست داران حماسه تالکین از جذابیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

به همین سبب نیز در مقاله امروز به سراغ معرفی شخصیت‌هایی رفته‌ایم که یا خود شخصاً در داستان‌های ارباب حلقه‌ها و هابیت حضور داشته و یا اشاراتی به آن‌ها در طول وقایع شده است.

گلوئین

دوارف‌ها در دنیای خلق شده توسط تالکین به عنوان مردمان سرسختی توصیف شده که از پس حتی بدترین شرایط ممکن نیز بر خواهند آمد.

با این حال حتی آن‌ها نیز در دوره سوم با سختی‌ها و چالش‌های مرگباری مواجه شده که قدرت و موجودیتشان را تحت‌الشعاع قرار داده است. تورین سپر بلوط برای باز پس گیری سرزمین مادری خود به همراه ۱۲ تن از دوستانش راهی ماجراجویی خطیری می‌شود که آن‌ها را با وقایع غیرمنتظره‌ای مواجه می‌کند. یکی از این ۱۲ دوارف مردی به نام گلوئین نام دارد که نقشی فرعی در این حماسه ایفا کرده است. مردی که بعدها در جریان وقایع ارباب حلقه‌ها نه خودش، بلکه پسرش به نام گیملی وارد میدان شده و فرودو بگینز را در ماموریتش برای نابودی حلقه همراهی می‌کند که دوستی او با لگولاس به وقایع جذاب و به یاد ماندنی ختم شده است.

پادشاه جادوپیشه آنگمار

سائورون برای به نابودی کشاندن تمام سرزمین میانه دست به دامن جادو و طلسم‌های سیاهی شد که منجر به تباهی برخی از موجودات جبهه روشنایی شده است.

او برای به تباهی کشاندن انسان‌ها از ۹ حلقه نمادین استفاده کرد تا به واسطه آن‌ قلمرو خود را در سرزمین میانه گسترش دهد. یکی از این افراد که تسلیم سیاهی سائورون شد، پادشاه جادوپیشه آنگمار نام دارد که اطلاعات چندانی از زندگی گذشته او در دسترس نبوده است. رهبر نزگول‌ها و سواران سیاه که از توانایی‌های مرگباری بهره برده تا بتواند خادم خوبی برای ارباب خود یعنی سائورون بوده باشد. شخصیتی که نقشی محوری در وقایع هابیت و حضوری چشمگیر در جریان حماسه ارباب حلقه‌ها داشته و بارها و بارها قهرمانان داستان و نیروهای روشنایی را با چالش‌های مرگباری مواجه کرده است.

گالادریل

شاید که نیروهای روشنایی در تقابل با نیروهای تاریکی سائورون از قدرت چندانی برخوردار نبوده باشند اما دلیل نمی‌شود که یکی از توانمندترین شخصیت‌های سرزمین میانه را نادیده بگیریم.

بانو گالادریل، الف قدرتمندی که به عنوان نماد جبهه روشنایی شناخته می‌شود، آنقدری توانمند ظاهر شده که حتی سائورون نیز از وی وحشت دارد. یک چهره افسانه‌ای و تاثیرگذار در رویارویی جبهه‌های خیر و شر که از حلقه قدرتمندی تحت عنوان ننیا بهره برده که توانایی‌های شگفت‌انگیزی را به صاحب خود اعطا کرده است. گالادریل در هر جفت حماسه به تصویر کشیده شده توسط تالکین یعنی هابیت و ارباب حلقه‌ها حضور جذابی از خود را به معرض نمایش گذاشته و بارها و بارها در تاریک‌ترین لحظات ممکن به مانند یک نور راهنما وارد میدان شده و قهرمانان داستان را از شکست و تباهی نجات داده است.

لگولاس

به صورت کلی موجودات الف در داستان‌های فانتزی از محبوبیت قابل توجهی در نزد مخاطبین بهره می‌برند؛ مخصوصاً در دنیای فانتزی تالکین که آن‌ها موجوداتی به شدت قدرتمند و تاثیرگذار به تصویر کشیده شده‌اند.

یکی از محبوبیت‌ترین شخصیت‌های ارباب حلقه‌ها که بینندگانش را حسابی به وجد آورده، تنها فرزند پسر شاه تراندوئیل یعنی لگولاس نام دارد که مهارت عجیب و غریبی در استفاده از کمان داشته و رابطه وی با گیملی نه تنها به عنوان یک دوستی نمادین شناخته می‌شود، بلکه به صورت کلی تاثیر قابل توجهی بر ارتباط نژادهای الف و دوارف نیز داشته است. شخصیتی که محبوبیت وی پیتر جکسون را مجاب کرد تا لگولاس را برخلاف منبع، وارد داستان هابیت کرده و وی را به عنوان شخصیت مهمی در جریان رویداد “نبرد ۵ ارتش” به تصویر بکشد.

الروند

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Hobbit, J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, The Lord of the Rings: The Rings of Power

منبع متن: gamefa