کدام آثار در تاریخ بازی‌های ویدیویی، بیشترین محبوبیت و میزان اعتیادآوری را داشته و گیمرها را از کار و زندگی انداخته‌اند؟ با ما همراه باشید.

در انتخاب بازی‌های لیست، سعی شده بیشتر به آثار محبوب و اعتیادآور جهانی توجه شود و به همین دلیل قطعا ممکن است برخی آثار مورد نظر شما در لیست شما نباشند.

World of Warcraft

یکی از معروف‌ترین آثار MMO تاریخ بازی‌های ویدیویی و یکی از محبوب‌ترین آثار تاریخ این صنعت، بلاشک World of Warcraft است که با وجود گذشت سال‌های زیاد از عرضه‌ی ابتدایی، همچنان روزانه بیش از یک میلیون نفر این اثر را تجربه می‌کنند و طبق آخرین آمار، تعداد پلیر‌های ثبت شده این باز، نزدیک به ۱۳۰ میلیون نفر برآورد شده است.

در برهه‌های مختلف، محبوبیت و اعتیاد آور بودن این اثر حواشی و بحث‌های زیادی در کشور‌های مختلف به وجود آورد و حتی گزارش‌هایی وجود داشت که برخی افراد، آن قدر به شکل اعتیادآوری پشت سر هم به انجام این بازی مشغول می‌شدند که در نهایت دچار مشکلات بدنی و فیزیکی می‌شدند.

Genshin Impact

بازی Genshin Impact، شروع کننده‌ی نسلی از عناوین گاچا با تم و آرت استایل انیمه‌ای بود که ظرف مدت کوتاهی، به موفقیت، محبوبیت و درآمدی خارق‌العاده رسید به طوری که در دوران اوج، از لحاظ سود خالص، از برند پلی‌استیشن سونی نیز موفق‌تر عمل کرد!

دنیای جذاب، کرکتر‌های دوست داشتنی و فضای انیمه‌ای بازی، خصوصا برای گیمر‌های جوان‌تر و شرقی بسیار جذاب بوده و هست و اضافه شدن محتوای جدید و کرکتر‌های جدید، دلیل کافی برای تجربه‌ی مداوم این بازی به شمار می‌آید. با این که در چند ماه گذشته کمی تعداد پلیر‌های این اثر فراز و نشیب داشته است؛ اما همچنان ماهانه حدود ۶۶ میلیون کاربر به خود می‌بیند که عدد شگفت‌انگیزی است. در دسترس بودن این اثر روی تلفن‌های همراه، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که این اثر را به عنوانی محبوب و اعتیادآور تبدیل کرده است.

Fortnite

یکی از بزرگ‌ترین نماد‌های دنیای بازی‌های ویدیویی در دهه گذشته و تاریخ این صنعت، یعنی Fortnite، به راحتی در لیست اعتیادآور‌ترین بازی‌های ویدیویی، قرار می‌گیرد. پشتیبانی معرکه‌ی اپیک گیمز از این عنوان و تلاش بی وقفه برای گسترش این اثر در شکل‌ها و حالت‌های مختلف، از مود‌های جدید گرفته تا آثار با حال و هوای دنیای LEGO در کنار اضافه شدن اسکین‌ها و محتوای اقتباسی از دیگر آثار محبوب، همه دست به دست هم داده‌اند تا هنوز Fortnite، سطح فوق‌العاده‌ای از موفقیت و محبوبیت را تجربه کند و خصوصا بین قشر جوان‌تر در دنیا، به اثری محبوب و اعتیادآور تبدیل گردد.

Dota 2

عنوان دیگر این لیست را، عنوان نام آشنای Dota 2 تشکیل می‌دهد که سال‌هاست در بین آثار محبوب و اعتیادآور آنلاین بازی‌های ویدیویی شناخته می‌شود. با این که از لحاظ پلیر‌های همزمان، این عنوان نسبت به اکثر آثار دیگر لیست در رتبه‌ی پایین‌تری قرار می‌گیرد، اما بین خود جامعه‌‌ی طرفداران این اثر، Dota 2 به اعتیادآور بودن معروف و مشهور است و افراد زیادی را از کار و زندگی انداخته است! این اثر تقریبا کمی کمتر از ۵۰۰ هزار پلیر روزانه دارد که همچنان رقمی بسیار قابل توجه به شمار می‌رود.

League of Legends

بسیاری دو اثر League of Legends و World of Warcraft را اعتیادآورترین بازی‌های آنلاین تمام دوران می‌دانند و تعداد پلیر‌های این دو اثر و زمان صرف شده توسط آن ها، خود شاهدی بر این مدعاست. تعداد پلیرهای این اثر، بالغ بر ۱۰۰ میلیون است و روزانه، بیش از ۵ میلیون پلیر همزمان به خود می‌بیند. این اثر سال‌هاست که به یکی از بزرگ‌ترین نماد‌های بازی‌های ویدیویی در بستر آنلاین تبدیل شده و از لحاظ زمان صرف شده توسط پلیر‌ها، شاهد صرف هزاران میلیارد‌ها ساعت هستیم که شگفت انگیز است! احتمالا تنها با خواندن تیتر مقاله، مطمئن بودید که نام League of Legends را در این مقاله خواهید دید …

The Elder Scrolls V: Skyrim

درست است که عنوان Starfield، نتوانست موفقیت‌های اسکایریم را تکرار کند، اما این چیزی از ارزش‌های بتسدا و تاد هاوارد کم نمی‌کند و نمی‌توان فراموش کرد که چگونه، شاهد یکی از بزرگ‌ترین آثار نقش‌آفرینی تاریخ و یکی از محبوب‌ترین و اعتیادآورترین آثار تمام دوران بودیم. اکثر لیست ما را آثار آنلاین محور تشکیل می‌دهند و حضور Skyrim در این لیست، بزرگی و محبوبیت این اثر را نشان می‌دهد. با این که ۱۳ سال است که از عرضه‌ی این اثر می‌گذرد، اما این اثر با ۶۰ میلیون نسخه فروش، همچنان یکی از بزرگ‌ترین آثار تاریخ این صنعت به شمار می‌آید.

دنیاسازی فوق‌العاده Skyrim، راز‌ و رمز های پرشمار و کرکتر‌های جذاب باعث شده‌اند این اثر ارزش بار‌ها و بارها تجربه را داشته باشد و کم نیستند افرادی که هنوز که هنوز است، از تجربه‌ی این اثر سیر نمی‌شوند و نمی‌توانند از آن دل بکنند.

PUBG

