بازی No Rest for the Wicked دارای چرخه شب و روز است + جزئیات بیشتر

استودیوی مون (Moon Studios) اطلاعات جدیدی از بازی اکشن نقش‌آفرینی No Rest for the Wicked را به اشتراک گذاشته است.

بازی No Rest for the Wicked در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) به صورت دسترسی زودهنگام (Early Access) بر روی PC منتشر خواهد شد و نقشه راه آن نیز از قبل ارائه گردید. حال جزئیات بیشتری از گیم‌پلی این بازی در جریان شوکیس Wicked Inside ارائه گردیده است.

بازیکنان به عنوان یک Cerin که برای مبارزه با Pestilence به سرزمین Isola Sacra می‌رود، کشتی آن‌ها غرق شده و بدون هیچ سلاح یا زرهی به ساحل می‌رسند. شما باید این موارد و آیتم‌های دیگر را از طریق کاوش و کشف اسرار به دست آورید. دنیای بازی به صورت دستی (Hand-Craft) ساخته شده و بدون نسل رویه‌ای است، اما لوت کردن تصادفی است و تجربه متفاوتی را برای هر بازیکن ارائه می‌دهد.

لوت به ۴ بخش سفید، بنفش، آبی و طلایی تقسیم می‌شود. اما آن‌ها متفاوت از سایر بازی‌های اکشن نقش‌آفرینی عمل می‌کنند. لوت سفید در این بازی رایج‌تر است. آبی نادر است و آمار Enchantment بالایی را ارائه می‌دهد. بنفش آمار Enchantment بسیار بالایی را ارائه می‌دهد، اما با یک آمار منفی Cursed همراه است. در نهایت لوت طلایی افسون‌های منحصر به فردی را ارائه می‌دهد.

سرزمین Isola Sacra به صورت دستی نقاشی شده و دارای چرخه روز و شب و آب و هوای پویا است. همچنین محیط‌ها در بازی بسیار تعامل‌پذیر هستند. مبارزات نیز انیمیشن‌ محور و بسیار سنگین هستند و عناوین سبک اکشن نقش‌آفرینی و بازی‌های مبارزه‌ای به عنوان منبع الهام سازندگان در این اثر انتخاب شده‌اند. وزن کاراکتر شما در حرکت نقش دارد به طوری که ساختار سبک‌تر به معنای گام برداشتن سریع است که استقامت کمتری مصرف می‌کند، در حالی که یک ساختار متوسط می‌تواند برای حرکت سریع‌تر سخت‌تر شود.

بازیکنان در No Rest for the Wicked قادر خواهند بود Rune‌های مختلفی را مجهز کنند که حملات ویژه مختلفی را ارائه می‌دهد. از آنجایی که یک سیستم کلاس Soft وجود دارد، هیچ چیز شما را از انتخاب یک شمشیر دو دستی و عصای جادویی با سه Rune ویژه، شامل Blink، Fireball و Nova باز نمی‌دارد.

بازیکنان به شهر Sacrament، پایتخت ایزولا ساکرا خواهند رسید. آن‌ها می‌توانند پروژه‌هایی را برای کمک به بازسازی آن انجام دهند که می‌توان به کمک به آهنگری، که امکان ارتقای تجهیزات را به سطح بالاتر فراهم می‌کند، اشاره کرد. همچنین می‌توانید خانه‌ای بخرید تا آیتم‌های خود را در آن ذخیره کنید. منابع موجود در طبیعت می‌توانند برای ایجاد وسایل جدید استفاده شوند.

نکته‌ی جالب اینجاست که با مراجعه‌ی مجدد به مناطق، جهان بازی تکامل می‌یابد و با تهدیدات جدید برای پاکسازی و منابع روبه‌رو می‌شوید. طبق گزارش‌ها، هر بار که از مناطق بازدید می‌کنید، آن‌ها تغییر می‌کنند. در نهایت محتوای پایانی به نام Cerin Crucible وجود دارد؛ محتوایی که در آن بازیکنان توانایی خود را در برابر برخی از چالش‌برانگیزترین دشمنان آزمایش می‌کنند.

نظر شما در این چیست؟