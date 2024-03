دار سلیم به جمع بازیگران سریال The Terminal List: Dark Wolf اضافه شد

علی محمدپناه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - 11:00

دار سلیم که سابقه همکاری گسترده با گای ریچی را دارد، قرار است در سریال The Terminal List: Dark Wolf نقش‌آفرینی کند. سریال The Terminal List: Dark Wolf پیش‌درآمدی برای سریال The Terminal List با بازی کریس پرت به شمار می‌رود، سریالی که در سال ۲۰۲۲ میلادی از سرویس آنلاین آمازون پرایم پخش شد و داستان ستوان نیروی دریایی آمریکا به نام جیمز ریس را دنبال می‌کند که وقتی به خانه باز می‌گردد، متوجه می‌شود درون توطئه‌ای بسیار خطرناک گرفتار شده است. حالا این سریال تازه و پیش‌درآمد قرار است داستانی متفاوت را در همین فرنچایز روایت کند و داستان هم تیمی سابق جیمز ریس یعنی بن ادواردز را دنبال می‌کند و در آن، تیلور کیچ نیز بار دیگر این نقش را از سریال اصلی در این سریال تازه بازآفرینی می‌کند. جرد شاو، تام هاپر و لوک همسورث از جمله دیگر بازیگران حاضر در این سریال هستند و کریس پرت نیز بار دیگر نقشش را در این سریال بازآفرینی می‌کند. طبق گزارش‌های تازه منتشر شده، بازیگر جدیدی به جمع بازیگران سریال The Terminal List: Dark Wolf اضافه شده و دار سلیم قرار است در این اثر حضور داشته باشد. او قرار است در این سریال تازه نقش افسر نیروهای عملیات ویژه عراق به نام محمد فاروق ملقب به مو را بازی کند، کسی که مصمم است تا از کشور خودش محافظت کند و همچنین از کهنه سربازان برنامه CIA Scorpions است. دار سلیم اخیرا در فیلم The Covenant ساخته گای ریچی در کنار جیک جیلنهال نقش‌آفرینی کرده بود. منبع: screenrant

