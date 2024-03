نینتندو قرار است در آینده نزدیک از کنسول نسل بعدی خود رونمایی کند، طبق شایعات قدرت گرافیکی Nintendo Switch 2 هم‌تراز با PS4 Pro خواهد بود.

شایعات پیرامون نینتندو تمامی ندارند؛ پیش‌بینی می‌شد که در مارس ۲۰۲۴ شاهد رونمایی از کنسول بعدی غول ژاپنی باشیم، اما حال گزارشات غیررسمی حاکی از آن هستند که رونمایی و انتشار Nintendo Switch 2 (اسم احتمالی) به ۲۰۲۵ موکول شده است.

یکی از منابع داخلی، اخیراً مدعی شده است که کنسول بعدی نینتندو، در حالت docked (متصل به تلویزیون)، توانی هم‌تراز با PS4 Pro خواهد داشت.

یوتیوبر سرشناس، Moore’s Law is Dead، در ویدیو اخیر خود به Nintendo Switch 2 پرداخته است. اگر خاطرتان باشد این شخص چندی پیش به PS5 Pro نیز پرداخته بود و پیش‌بینی‌های جالبی را ارائه کرد.

به گفته این یوتیوبر، کنسول بعدی نینتندو در حالت docked، توان پردازشی هم‌تراز با PS4 Pro خواهد داشت؛ شایعات قبلی نوید قدرتی در سطح ایکس باکس سری اس را داده بودند.

طبق گمانه‌زنی‌ها، Nintendo Switch 2، دارای پردازنده هم‌سطح Xbox One X خواهد بود و از تراشه گرافیکی Tegra T239 SoC استفاده خواهد کرد.

با توجه به کیفیت سخت‌افزار انویدیا و پشتیبانی از فناوری رهگیری پرتو و DLSS، پیش‌بینی می‌شود که Nintendo Switch 2 در حالت دستی عملکرد خیلی خوبی ارائه دهد و حتی از Steam Deck نیز بهتر باشد.

تحلیلگران معتقد هستند که کنسول بعدی نینتندو یک جهش گرافیکی خواهد بود و خبری از قابلیت‌های انقلابی که با شروع هر نسل از این غول ژاپنی انتظار داریم نیست.

در پایان شاید توان گرافیکی هم‌تراز با PS4 Pro در سال ۲۰۲۵ اندک به نظر برسد، اما فراموش نکنید که این کنسول میزبان بازی‌های شگفت‌انگیزی همچون God of War ،Ghost of Tsushima و Red Dead Redemption 2 بوده است. وقتی نینتندو با سخت‌افزار فعلی خود شاهکارهایی همچون Zelda: Tears of the Kingdom را ارائه می‌دهد، تصور کنید با سخت‌افزاری در سطح PS4 Pro چه خواهد کرد! البته توجه فرمایید که همه این پیش‌بینی‌ها در حد شایعه هستند و در حال حاضر هیچ اطلاعات رسمی درباره‌ی کنسول بعدی نینتندو در دست نیست.

شما ترجیح می‌دهید نینتندو مثل همیشه رویکرد خلاقانه و انقلابی خود را در ساخت کنسول اتخاذ کند یا همرنگ جماعت شود و روی سخت‌افزار صرف و توان پردازشی تمرکز کند؟