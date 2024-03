بازی Rise of the Ronin رده‌بندی سنی شد

بازی مورد انتظار Rise of the Ronin، به دلیل گیم‌پلی خشن و محتوای اغواگرانه، رده‌بندی سنی مثبت ۱۸ سال دریافت کرد. سازمان رده‌بندی سنی بازی در سنگاپور، بازی Rise of the Ronin را مناسب افراد ۱۸ سال به بالا تشخیص داد؛ علت این رده‌بندی، گیم‌پلی خشن و محتوای اغواگرانه جنسی ذکر شده است. بازی Rise […]