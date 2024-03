هر آنچه از فصل دوم سریال Avatar: The Last Airbender می‌دانیم

در این مقاله به بررسی تاریخ انتشار احتمالی، داستان و بازیگران فصل دوم سریال محبوب Avatar: The Last Airbender می‌پردازیم. فصل اول لایواکشن انیمه‌ی محبوب Avatar: The Last Airbender (آواتار: آخرین بادافزار) در جلب نظر منتقدان اصلاً موفق ظاهر نشد و حتی از نظر برخی از منتقدان کیفیت این لایواکشن حتی نزدیک به مجموعه‌ی انیمیشنی […]

علی جلیلی ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - 10:00