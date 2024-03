سفر به اعماق دریا با جیمز کامرون در مستند Secrets of the Octopus

جیمز کامرون به سبب علاقه شدیدی که به دریا و اقیانوس داشته، تهیه‌کنندگی مستند جذابی به نام Secrets of the Octopus را بر عهده گرفته است.

جیمز کامرون کارگردان افسانه‌ای سینما بارها و بارها از علاقه خود به دریا و اقیانوس صحبت کرده تا حدی که حتی در فیلمی همچون Avatar: The Way of Water (آواتار: راه آب) نیز به نحو احسنت این موضوع را به معرض نمایش گذاشته است. حال او وارد میدان شده تا تهیه‌کنندگی مستندی تحت عنوان Secrets of the Octopus (اسرار اختاپوس‌) را بر عهده بگیرد که به زندگی موجودات ۸ پا و تعاملشان با انسان‌ها در زیر آب پرداخته است.

به مناسبت روز جهانی حیات وحش خبرگزاری کولایدر ویدیویی را از این مستند تدارک دیده که در همکاری با نشنال جیوگرافیک ترتیب داده شده و مرد مورچه‌ای دنیای سینمایی مارول یعنی پل راد نیز در قامت راوی وقایع حول محور غواصان و اختاپوس‌ها را برای دوست داران این مستند بازگو می‌نماید.

در ادامه می‌توانید به مشاهده ویدیویی از این سریال کوتاه تلویزیونی بپردازید.

مستند Secrets of the Octopus در تاریخ ۲۱ آوریل (۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) پخش خواهد شد.

منبع: کولایدر