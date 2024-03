نقدها و نمرات بازی The Outlast Trials منتشر شدند

نقدها و نمرات بازی The Outlast Trials از سوی نشریه‌های معتبر در حال انتشار هستند. با ما همراه باشید. گیمفا نیز به همراه سایر نشریه‌های معتبر، نقد و بررسی The Outlast Trials را منتشر کرد که بخش نتیجه‌گیری آن را در ادامه مطالعه می‌کنید: Gamefa 6.5/10 The Outlast Trials می‌تواند به عنوان یک نسخه‌ مستقل […]