به طور رسمی توسط شرکت مایکروسافت (Microsoft) اعلام شد که رویداد بعدی Xbox Partner Preview در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۴ (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) و رأس ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد گشت.

مایکروسافت در روز چهارشنبه رویداد بعدی Xbox Partner Preview را برگزار می‌کند. این مراسم ۳۰ دقیقه‌ای شامل «بیش از ده‌ها تریلر جدید» برای بازی‌های آینده از ناشرانی مانند الکترونیک آرتز (EA)، نکسون (Nexon)، کپکام (Capcom) و … خواهد بود. Tales of Kenzera: Zau ،Kunitsu-Gami: Path of the Goddess و The First Berserker: Khazan همگی بخشی از این رویداد هستند. مراسم مورد بحث ما توسط شبکه‌های توییچ (Twitch) و یوتیوب (YouTube) در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۴ (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) و رأس ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

