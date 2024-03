دستیابی بازی The Texas Chain Saw Massacre به ۵.۶ میلیون پلیر

همچنین طبق اعلام گان اینتراکتیو (Gun Interactive)، بازی ترسناک چندنفره‌ی The Texas Chain Saw Massacre تاکنون ۱.۱ میلیون نسخه روی همه‌ی پلتفرم‌ها فروخته است. The Texas Chain Saw Massacre شاید یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌های سال ۲۰۲۳ نبوده باشد، اما مطمئناً به لطف ارائه‌های ترسناک چند نفره نامتقارن، محبوبیت بالایی در میان طرفداران ایجاد کرد. عنوان […]