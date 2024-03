سازندگان Yuzu غرامتی ۲.۴ میلیون دلاری را به Nintendo پرداخت خواهند کرد

خالق Yuzu، شبیه‌ساز محبوب نینتندو سوییچ، با کمپانی نینتندو (Nintendo) به توافق رسید و مبلغ ۲.۴ میلیون دلار خسارت پرداخت کرد.

شرکت تروپیک هِیز (Tropic Haze)، سازنده‌ شبیه‌ساز Yuzu، ماه گذشته توسط نینتندو مورد شکایت قرار گرفت. این شرکت ادعا کرده بود که Yuzu در مقیاسی عظیم، دزدی‌ محصولات این شرکت را تسهیل می‌کند.

در روز دوشنبه، هر دو طرف با توافقی دوجانبه بر روی یک تسویه‌ مالی و توقف دائمی فعالیت به توافق رسیدند.

طبق حکم دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در رود آیلند، تروپیک هِیز از ارائه یا بازاریابی این شبیه‌ساز یا هرگونه کد منبع آن در آینده منع شده است.

اعضای این شرکت همچنین از ایجاد هرگونه نرم‌افزار دیگری که از محافظت‌های فنی نینتندو عبور کند، منع گشته‌اند و تروپیک هِیز باید تمامی دامنه‌های وبسایت و اطلاعات مرتبط با شبیه‌ساز خود را تسلیم کند.

این توقف دائمی فعالیت، یک دستور قضایی الزام‌آور است و هرگونه نقض آن توسط تروپیک هِیز، آن‌ها را تحت مجازات کامل دادگاه، از جمله تحریم‌های کیفری و مالی قرار خواهد داد.

نینتندو در اسناد اولیه‌ شکایت خود ادعا کرد که بزرگ‌ترین بازی منتشر شده برای نینتندو سوییچ در سال گذشته، یعنی Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، در یک و نیم هفته‌ پیش از عرضه‌ خود در ماه می (اردیبهشت ماه)، بیش از یک میلیون بار به صورت غیرقانونی دانلود شده است. این شرکت گفت:

با داشتن Yuzu، هیچ چیز مانع کاربر از تهیه و اجرای نسخه‌های غیرمجاز از تقریباً هر بازی ساخته شده برای نینتندو سوییچ نمی‌شود و این بدون پرداخت حتی یک دلار به نینتندو یا به صدها توسعه‌دهنده و ناشر بازی دیگری که برای نینتندو سوییچ بازی می‌سازند و می‌فروشند، صورت گرفته.

در واقع، Yuzu دستگاه‌های رایانه‌ای معمولی را به ابزارهایی برای نقض گسترده مالکیت معنوی آثار دارای حق تکثیر نینتندو و سایرین تبدیل می‌کند.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات سایت به ما اطلاع دهید.

منبع: VGC