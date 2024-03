از گذشته تا به امروز فیلم‎‌های ترسناک بریتانیایی بسیار خوب و دلهره‌آوری ساخته شده‌اند که توانستند توجه طرفداران ژانر وحشت را به خودشان جلب کنند.

از زمان دوران سینمای صامت، فیلمسازان و استودیوهای بریتانیایی فیلم‌های ترسناک و اورجینالی را تولید کردند. به طور خاص، جزایر بریتانیایی به دلیل مناظر روستایی و همچنین معماری انگلستان، اسکاتلند و ولز توانستند در زیر ژانر‌های وحشت گوتیک و وحشت قومی برتری داشته باشند.

با اینکه اغلب اوقات و در میان فیلم‌های با بودجه بالاتر و با مشارکت استودیوهای بزرگ هالیوودی، کمتر به فیلم‌های ترسناک بریتانیایی توجه می‌شود اما بسیاری از فیلم‌های ترسناک بریتانیایی توانستند با موفقیت خودشان را به‌عنوان نمادهای فرهنگی تثبیت کنند و این در حالی است که برخی از دیگر آثار نیز توانستند به‌عنوان آثار برجسته، طرفداران خاص خودشان را داشته باشند. با در نظر گرفتن اهمیت فرهنگی، عامل وحشت و همچنین کیفیت کلی، در ادامه به معرفی بهترین فیلم‌های ترسناک بریتانیایی می‌پردازیم. همراه با ما باشید.

۱۰. فیلم The Innocents – محصول سال ۱۹۶۱

فیلم The Innocents

فیلم «بی‌گناهان» اقتباسی از رمانی به نام The Turn of the Screw محصول سال ۱۸۹۸ نوشته هنری جیمز است و اثری در ژانر وحشت گوتیک به شمار می‌رود که توسط جک کلیتون کارگردانی شده است. این اثر سینمایی داستان یک فرماندار مهربان اما از نظر روانی شکننده با بازی دبورا کر را دنبال می‌کند که در عمارتی دورافتاده از دو کودک با بازی مارتین استفنز و پاملا فرانکلین مراقبت می‌کند. وقتی او متقاعد می‌شود که بچه‌ها به تسخیر ارواح درآمده‌اند، زندگی اطرافیانش شروع به فروپاشی می‌کند.

این اثر سینمایی یک فیلم کلاسیک و ترسناک دست کم گرفته شده به شمار می‌رود و ترس‌های شدیدی از نوع ماورا الطبیعی و روانی دارد. تنش اصلی این اثر سینمایی نیز حول محور این سؤال است که آیا قهرمان داستان واقعاً تسخیر شده است یا هذیان‌های پارانوئیدی را تجربه می‌کند و فیلم نیز این ابهام را با فیلم‌نامه‌ای بی‌عیب‌ونقص نوشته ویلیام آرچیبالد، ترومن کاپوتی و سر جان مورتیر و فیلمسازی هوشمندانه مورد بررسی قرار می‌دهد.

۹. فیلم ۲۸ Days Later – محصول سال ۲۰۰۲

فیلم ۲۸ Days Later

فیلم «۲۸ روز بعد» یکی از تأثیرگذارترین فیلم‌های ترسناک پسا آخرالزمانی قرن بیست و یکم میلادی به شمار می‌رود و اثری ترسناک محصول سال ۲۰۰۲ است که دنی بویل آن را کارگردانی کرده و الکس گارلند نیز فیلم‌نامه آن را نوشته است. این فیلم داستان مردی به نام جیم با بازی کیلین مورفی را دنبال می‌کند که در بیمارستان از کما بیدار می‌شود و می‌فهمد که بریتانیا توسط ویروسی بسیار واگیردار به نام ویروس خشم نابود شده، ویروسی که باعث می‎‌شود تا بیماران بسیار خشن و تهاجمی شوند.

اگرچه از نظر فنی این اثر سینمایی یک فیلم زامبی محور به شمار نمی‌رود اما شباهت‌های بسیار زیادی به برخی از بهترین فیلم‌های این زیر ژانر دارد. چشم‌انداز این اثر سینمایی از بریتانیای پسا آخرالزمانی بسیار تحسین برانگیز است و با سکانس اولیه آن از قدم زدن جیم در اطراف لندن متروکه بسیار به‌یادماندنی و ماندگار شده است. چه بویل و چه گارلند هر دو فیلم‌سازهای معتبر و برجسته‌ای در بریتانیا به شمار می‌روند و دنباله‌ای نیز برای این فیلم در حال توسعه است. باید گفت که فیلم «۲۸ روز بعد» بهترین همکاری آن‌ها تا به امروز به شمار می‌رود.

۸. فیلم Saint Maud – محصول سال ۲۰۱۹

فیلم Saint Maud

فیلم «قدیسه ماد» اثری ترسناک و روان‌شناختی محصول سال ۲۰۱۹ است که توسط رز گلاس نوشته و کارگردانی شده است. این اثر سینمایی داستان ماد با بازی مورفید کلارک را دنبال می‌کند که یک پرستار متعهد و کاتولیک آسایشگاه است و شیفته نجات روح بیمارش به نام آماندا با بازی جنیفر ایله شده است. ماد گذشته پر از آشوب و آسیبی دارد و سرسپردگی مذهبی‎‌اش نیز شروع به نابودی و از بین بردن زندگی‌اش می‌کند و این در حالی است که او چیزی را تجربه می‌کند که فکر می‌کند تجربه ارتباط مستقیم با خدا است.

این اثر سینمایی یک فیلم ترسناک هنری و چالش‌برانگیز است که به بررسی مضامین روابط، ایمان و تمایلات خود ویرانگری می‌پردازد. این فیلم به طور قابل درکی کمتر مورد توجه قرار گرفته و جنبه‌هایی از جریان اصلی ژانر وحشت سینمای بریتانیا را نشان می‌دهد که به‌ندرت نمایش داده می‌شوند. اتفاقات این اثر در شهر ساحلی اسکاربرو جریان دارد و در آن، ستاره فیلم یعنی مورفید کلارک نیز به زبان ولزی دیالوگ‌های مربوط به صدای خدا را صداپیشگی می‌کند.

۷. فیلم The Devils – محصول سال ۱۹۷۱

فیلم The Devils

فیلم «شیاطین» اثری تاریخی و ترسناک به کارگردانی و نویسندگی کن راسل است. این فیلم بر گرفته از روایت تاریخی و واقعی سقوط کشیشی قرن هفدهمی به نام اوربین گراندیه است و داستان گراندیه با بازی اولیور رید و صومعه‌ای از راهبه‌ها به رهبری راهبه‌ای سرکوب شده و با وضعیت روانی ناپایدار به نام جین د آنژ با بازی ونسا ردگریو را دنبال می‌کند. هنگامی که خواهر جین به طور عاشقانه‌ای به گراندیه وابسته می‌شود، او را به جادوگری متهم می‌کند و ترسی از به تسخیر درآمدن نیز گسترش می‌یابد.

فیلم «شیاطین» به دلیل محتوای گرافیکی و خشونت‌آمیز خودش با تصویرگری مذهبی، فیلمی بسیار جنجالی بود و تحت سانسور قابل‌توجهی نیز قرار گرفت. با این حال، بررسی بینش کارگردان توسط منتقد فیلم مارک کرمود سبب شد تا این اثر سینمایی برای دهه‌ها محبوبیت بسیار زیادی در بین طرفداران فیلم‌های ترسناک بریتانیایی داشته باشد.

۶. فیلم Kill List – محصول سال ۲۰۱۱

فیلم Kill List

فیلم «فهرست کشتار» به نویسندگی و کارگردانی بن ویتلی است و اثری در ژانر ترسناک و روان‌شناختی به شمار می‌رود که در سال ۲۰۱۱ میلادی اکران شد. فیلم «فهرست کشتار» داستان قاتلی بازنشسته به نام جی با بازی نیل ماسکال را دنبال می‌کند که علائم PTSD و همچنین آشفتگی ازدواج با همسرش به نام شل با بازی مای‎‌آنا برینگ را تجربه می‌کند. وقتی او توسط شریک سابقش به نام گیل با بازی مایکل اسمایلی بار دیگر به کسب‌وکار آدمکشی بازگردانده می‌شود، او به‌زودی خودش را درگیر توطئه‌ای شوم می‌یابد.

بخشی از این اثر سینمایی، مهیج و جنایی و بخشی از آن درام و رزمی است و این در حالی است که بخشی از آن ریشه در ژانر وحشت قومی و آزاردهنده دارد و همین نیز آن را به فیلمی منحصربه‌فرد تبدیل کرده است. این اثر سینمایی در به تصویر کشیدن خشونت بسیار بی‌رحمانه عمل می‌کند و یکی از تکان‌دهنده‌ترین پایان‌های فیلم‌های بریتانیایی را دارد. فیلموگرافی برجسته بن ویتلی پر از فیلم‌های ترسناک و مهیج خوبی است و فیلم «فهرست کشتار» یکی از بهترین فیلم‌های او است.

۵. فیلم Shaun of the Dead – محصول سال ۲۰۰۴

فیلم Shaun of the Dead

فیلم «شان می‌میرد» اثری در ژانر کمدی و ترسناک به نویسندگی سایمون پگ و ادگار رایت و کارگردانی خود ادگار رایت است که در سال ۲۰۰۴ میلادی به روی پرده سینماها آمد. این اثر سینمایی داستان شان با بازی سایمون پگ را دنبال می‌کند که در وضعیت بغرنجی گرفتار شده است. او بی‌انگیزه است و باید با مشکلات خانوادگی و همچنین شکست رابطه‌اش با لیز با بازی کیت اشفید دست و پنجه نرم کند. هنگامی که شان و هم اتاقی تنبلش به نام اد با بازی نیک فراست خود را گرفتار آخرالزمانی پر از زامبی می‌بینند، مجبور می‌شوند تیمی از دوستان و خانواده‎‌شان را جمع کنند و پناه بگیرند.

فیلم «شان می‌میرد» همچنین تقلیدی بسیار بزرگ از زیر ژانر زامبی است و نمونه جذاب و جالبی از آن به شمار می‌رود و توانسته خون و وحشت بسیار زیادی را به ارمغان بیاورد که طرفداران ژانر وحشت را راضی می‌کند و همچنین جوک‌های خنده‌دار و کمدی فیزیکی خوبی را نیز برای مخاطبان عامه فراهم کرده است. این اثر سینمایی اولین فیلم از سه‌گانه Cornetto Trilogy ساخته سایمون پگ،‌ نیک فراست و ادگار رایت به شمار می‌رود، سه‌گانه‌ای از فیلم‌های کمدی که تقلید و تمسخری از ژانرهای بلاک‌باستری سینما هستند.

۴. فیلم Under the Skin – محصول سال ۲۰۱۳

منبع متن: gamefa