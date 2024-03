در حالی که می‌دانیم نسخه سوم از فرنچایز محبوب The Last of Us توسط استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) در دست توسعه است، اما از وجود یک بازی مرموز دیگر نیز خبر داریم؛ عنوانی که هنوز معرفی نشده.

دانستن این موضوع، اظهارات اخیر نیل دراکمن (Neil Druckmann)، رئیس استودیوی ناتی داگ، را در جدیدترین پادکست Logically Speaking Speaking جذاب‌تر می‌کند.

نیل دراکمن اطلاعاتی را در مورد پروژه بعدی ناتی داگ که می‌تواند IP جدید آن‌ها یا The Last of Us Part III باشد ارائه داد. او گفت که این بازی «واقعاً جاه‌طلبانه» و توسعه آن «بسیار سخت» خواهد بود.

کار روی بازی جدید واقعاً جاه‌طلبانه بوده و بخش‌هایی از آن واقعاً سخت است. من این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم و می‌پذیرم؛ زیرا می‌دانم که اعضای تیم را تحت فشار قرار خواهد داد.

نیل دراکمن ادامه داد و گفت که می‌داند این کار هم واقعاً سخت و هم استرس‌زا خواهد بود؛ بنابراین او به دنبال راهی است تا تجربه ساخت محصول را تا حد امکان «شاد و مفرح» کند.

هر کاری که استودیوی ناتی داگ در آینده انجام دهد، تمام علاقه‌مندان به بازی‌های ویدیویی در سراسر جهان به تماشای آن خواهند نشست. امیدواریم که نیل دراکمن تا آن زمان موفق شده باشد روحیه تیم را برای ساخت چنین پروژه‌ای آماده کند.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات سایت به ما اطلاع دهید.