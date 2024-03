اشاره به خانه جوئل در تصویر پشت صحنه فصل دوم The Last of Us

تصویری از پشت صحنه فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شده که از مکانی احتمالی رونمایی کرده است.

پروسه فیلم‌برداری فصل دوم سریال مورد انتظار درام و پسا-آخرالزمانی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) با نقش آفرینی پدرو پاسکال و بلا رمزی جریان داشته که میزبان حضور شخصیت‌های جدید و وقایعی غیرمنتظره خواهد بود. فصل دومی که به تازگی تصویری از پشت صحنه آن منتشر شده و خانه‌ای را به معرض نمایش گذاشته که بنا به اعتقاد طرفداران می‌تواند محل زندگی جوئل میلر واقع در کمپ جکسونی باشد که توسط برادرش یعنی تامی مدیریت می‌شود.

در ادامه می‌توانید شاهد تصویر منتشر شده باشید که مقایسه‌ای از خانه جوئل در بازی The Last of Us Part II برای شما قرار داده شده است.

پس از وقایع پایانی فصل نخست آخرین بازمانده از ما دیدیم که جوئل و الی به کمپ جکسون بازگشته تا زندگی تازه‌ای را آغاز نمایند. با این حال دنیای آخرالزمانی نیل دراکمن آرامش بلند مدتی را برای آن‌ها در نظر نگرفته و به زودی وقایعی رقم می‌خورد که بینندگان فصل دوم را حسابی شوکه خواهد کرد.

در حال حاضر تاریخ پخشی برای فصل دوم The Last of Us اعلام نشده و تنها می‌دانیم که در سال ۲۰۲۵ میلادی از سوی شبکه HBO پخش خواهد شد.

منبع: کامیک‌بوک