سیستم مورد نیاز Horizon: Forbidden West مشخص شد

چندی پیش، استودیوی گوریلا گیمز (Guerrilla Games) سیستم مورد نیاز و پیشنهادی بازی Horizon Forbidden West را به اشتراک گذاشت. در ادامه، سیستم‌های مورد نیاز و پیشنهادی را مطالعه می‌کنید: پیش‌فرض Very Low Medium High Very High عملکرد گرافیکی ۷۲۰p/30 FPS ۱۰۸۰p/60 FPS ۱۴۴۰p/60 FPS or 4K/30 FPS ۴K/60 FPS پردازنده Intel Core i3-8100 or […]