شرکت مایکروسافت (Microsoft) از موج بعدی بازی‌های سرویس گیم پس (Game Pass) برای کنسول، رایانه شخصی و Xbox Cloud Gaming رونمایی کرد.

نام بازی تاریخ قرارگیری روی سرویس پلتفرم‌ها Warhammer 40,000: Boltgun هم‌اکنون کلاود، کنسول و PC PAW Patrol World ۷ مارس (۱۷ اسفند) کلاود، کنسول و PC SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated ۱۲ مارس (۲۲ اسفند) کلاود، کنسول و PC Control Ultimate Edition ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) کلاود، کنسول و PC No More Heroes 3 ۱۴ مارس (۲۴ اسفند) کلاود، کنسول و PC Lightyear Frontier (Game Preview) ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) کلاود، کنسول و PC MLB The Show 24 ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) کلاود و کنسول

سه بازی Hardspace: Shipbreaker ،Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered و Shredders در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۴ (۲۵ اسفند ۱۴۰۲) سرویس گیم پس را ترک خواهند کرد.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات سایت به ما اطلاع دهید.