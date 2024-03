بازیگر جدید فیلم لایو اکشن How to Train Your Dragon معرفی شد

لایو اکشن انیمیشن How to train your dragon درحال ساخت است و اخیرا مشخص شد که روث کاد (Ruth Codd) به تیم بازیگری این لایو اکشن اضافه شده است.

با شروع ساخت این لایو اکشن، بازیگران آن کم‌کم معرفی می‌شوند و به تازگی اعلام شد که روث کاد، بازیگر و ستاره‌ی تیک تاک، در این لایو اکشن حضور دارد.

روث کاد که پیشتر در سریال‌های The Fall Of House usher و Midnight Club ایفای نقش کرده بود، در این سریال نقش فِلِگما را برعهده خواهد داشت که در انیمیشن توسط اشلی جِنسِن (Ashley Jensen) صداگذاری شده بود.

سال گذشته نیز اعلام شده بود که نیکو پارکر و میسون تیمز به ترتیب در نقش آسترید و هیکاپ بازی خواهند کرد. از دیگر بازیگران این لایو اکشن می‌توان به جرارد باتلر، نیک فراست و جولین دِنیسون اشاره کرد.

لایو اکشن How To Train Your Dragon توسط دین دبلوا (Dean DeBlois) نویسندگی، کارگردانی و تولید می‌شود. او کارگردان و نویسنده‌ی سه سری انیمیشن نیز بود.

این اولین مجموعه از انیمیشن‌های دریم‌ورکس است که لایو اکشن آن ساخته می‌شود. انیمیشن How to train your dragon براساس کتابی با همین نام، نوشته‌ی کِرِسیدا کاول (Cressida Cowell) ساخته شده است که سه سری از آن در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ اکران شد.

منبع: comicbook