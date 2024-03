رتبه بندی ۲۰ شخصیت محبوب سریال Game of Thrones

وبسایت CBR در مقاله‌ای جنجالی به رتبه بندی شخصیت‌های محبوب سریال Game of Thrones پرداخته که رتبه نخست می‌تواند شما را شگفت‌زده نماید.

مخاطبین تلویزیونی در دهه ۲۰۱۰ میلادی شاهد ساخته شدن و پخش یک حماسه تکرار نشدنی تحت عنوان Game of Thrones (بازی تاج و تخت) بودند که نه تنها این مدیوم را برای همیشه متحول کرد، بلکه روایتی حماسی، فانتزی و سیاسی از دنیایی را پدید آورد که به راحتی آب خوردن می‌توانست قهرمانانش را به کشتن داده و کلیت داستان را از این رو به آن رو نماید.

اگرچه که این سریال افت کیفیت فاحش و غیرقابل بخششی را با فصل‌های هفتم و هشتم تجربه کرد و پایان بندی ناامید کننده‌ای را رقم زد اما به صورت کلی نمی‌توان ارزش‌های آن را نادیده گرفت. اثری که در سال ۲۰۱۹ میلادی پایان یافت و بعید به نظر می‌رسد که حتی اسپین‌آف‌های ساخته شده از دنیای جرج آر. آر. مارتین نیز بتواند روایتی در حد و اندازه بازی تاج و تخت را پدید بیاورد.

شاید بتوان گفت که مهمترین ویژگی این سریال برخورداری از طیف وسیعی شخصیت منحصر به فرد و جذاب بود که هر یک در چنین دنیای فانتزی و شگفت‌انگیزی اهدافی خاص را دنبال کرده و چه بسا برای تحقق خواسته‌ها و کسب پیروزی‌های سیاسی حاضر به انجام کثیف‌ترین کارهای ممکن نیز بودند. بازی سیاسی Game of Thrones به حدی ناب و بی‌رحمانه جلوه کرد که در طول ۸ فصل مرگ شخصیت‌های متعدد و محبوبی را در پی داشت.

حال وبسایت CBR در یک رتبه بندی عجیب و جالب توجه به سراغ محبوب‌ترین شخصیت‌های حماسه HBO رفته و قهرمانان، ضدقهرمانان و شروران خاطره‌انگیزی را در مقاله خود مورد اشاره قرار داده است. شخصیت‌هایی که جایگاه و رتبه برخی از آن‌ها قطعاً شما را شگفت‌زده خواهد کرد.

۲۰. کال دروگو

قطعاً زمانی که برای نخستین‌بار شاهد حضور رهبر دوتراکی‌ها یعنی کال دروگو در مقابل دوربین بودید، احساسی خوبی نسبت به وی نداشته و چه بسا از او تنفر داشته‌اید.

با این حال علی‌رغم فرصت کمی که در اختیار جیسون موموآ قرار داده شد، توانست تا شخصیت کال دروگو را منحصر به فرد و دوست داشتنی جلوه دهد که اساساً در پس ظاهر خشن و بی‌رحمش مردی توانمند و دوست داشتنی وجود داشت که زمان کمی برای عاشقی به وی اعطا شده بود. تصور این که در صورت زنده ماندن چه تاثیری می‌توانست در کلیت داستان Game of Thrones داشته باشد، رویای شیرینی به شمار می‌رود که البته هیچگاه رنگ و بوی واقعیت به خود را نخواهد دید.

۱۹. مارجری تایرل

خانواده تایرل به مانند استارک بازیچه دست سرسی لنیستری شدند که برای کسب قدرت حاضر به نابودی هر کسی بوده است. یکی از این افراد مارجری تایرل نام دارد که برخلاف ظاهرش از ذات خوبی برخوردار بود.

اگرچه که او نیز رویای تبدیل شدن به ملکه‌ای قدرتمند را در سر داشت اما اهداف خیرخواهانه‌تری نسبت به سرسی دنبال می‌کرد و چه بسا اقدامات خوب و ارزشمندی را در قبال مردم انجام می‌داد. همین که بتواند در جایی دوام بیاورد که توسط سرسی به آشوب و فساد کشیده شده است، جای تقدیر داشته و نشان می‌دهد که مارجری تایرل زن شجاع و باهوشی به شمار می‌رود که اگر دشمن خود را دست کم نمی‌گرفت، می‌توانست زنده مانده و تاثیرات قابل توجهی بر سرزمین وستروس از خود بر جای بگذارد.

۱۸. ند استارک

ند استارک نماد شرافت و ذات پاکیست که متاسفانه جایی در کلیت بازی سیاسی این مجموعه نداشته و به همین دلیل نیز نخستین قهرمانی به شمار می‌رود که فدای جاه‌طلبی‌ شخصیت‌های پشت پرده شده است.

او ناخواسته درگیر اتهامات و مسائلی شد که هیچ دخالتی در آن‌ها نداشت و اعدام بی‌رحمانه وی نقطه آغازی بر بدبختی و فلاکت خاندان استارک به شمار می‌رود که مرگ همسر و فرزندانش را در پی داشته است. مرگ ند استارک برای مخاطبینی که آشنایی با لحن دنیای جرج آر. آر. مارتین نداشتند، شوک بزرگی به شمار می‌رفت تا نشان دهد که این مجموعه جایی برای قهرمانان پاک و شرافتمند نخواهد بود. شاید که اگر ند استارک سیاست را بلد می‌بود، می‌توانست سرزمین وسترس و جان اعضای خانواده‌اش را نجات داده و از قدرت گرفتن لنیسترها جلوگیری می‌کرد!

۱۷. جورا مورمونت

منبع متن: gamefa