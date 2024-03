تاریخ انتشار نقدها و نمرات بازی Rise of the Ronin مشخص شد

به‌تازگی جزئیات مربوط به زمان برداشته شدن محدودیت انتشار نقدها و نمرات جدیدترین اثر استودیوی تیم نینجا (Team Ninja)، یعنی Rise of the Ronin، مشخص شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، محدودیت انتشار نقدها و نمرات Rise of the Ronin یک روز قبل از عرضه‌ی رسمی بازی، در تاریخ ۲۱ مارس (۲ فروردین) برداشته […]