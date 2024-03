اعلام وضعیت تولید سریال جدید فرنچایز John Wick

به نظر می‌رسد که هر ماه باید منتظر اعلام خبر ساخت پروژه جدیدی از فرنچایز اکشن John Wick باشیم.

سری فیلم‌های John Wick (جان ویک) با نقش آفرینی کیانو ریوز را می‌توان شگفتی‌ساز ژانر اکشن در طی دهه اخیر به حساب آورد که نه تنها با استقبال بی‌سابقه‌ای از سوی مخاطبین روبرو شدند، بلکه موفقیت بدست آمده سبب شد تا شاهد آغاز به کار فرنچایز بزرگی باشیم که در مدیوم‌های سینما، تلویزیون و حتی انیمه در طی سال‌های آینده گسترش خواهد یافت؛ فرنچایزی که توسط خالق این مجموعه یعنی چاد استاهلسکی مدیریت و برنامه ریزی می‌شود.

تاکنون تنها پروژه رسماً معرفی شده از این فرنچایز که برای اکران در سال میلادی آینده برنامه ریزی شده، اسپین‌آفی تحت عنوان Ballerina (بالرین) نام دارد که آنا د آرماس را در قامت آدمکشی قرار می‌دهد که برای انتقام خون خانواده‌اش، وقایع مرگباری را تجربه خواهد کرد؛ اثری که از کیانو ریوز در قامت جان ویک نیز بهره می‌برد. در عین حال پروژه‌های بی نام و نشان مختلفی در دستور کار قرار دارد که کمپانی لاینزگیت بارها به ساخت آن‌ها اشاره داشته است.

حال به نظر می‌رسد که پروسه تولید سریالی از این فرنچایز که پیشتر توسط چاد استاهلسکی به ساخت آن اشاره شده بود، توسط کمپانی لاینزگیت به صورت رسمی و جدی دنبال می‌شود. به همین منظور نیز معاون این کمپانی اعلام کرده که به دنبال شبکه و یا سرویسی برای پخش این مجموعه هستند.

چاد استاهلسکی در گذشته به صورت غیرمستقیم عدم رضایت خود را من باب ساخته شدن The Continental: From the World of John Wick اعلام کرده بود و در نظر داشت تا سریالی ساخته شود که نه تنها شخصاً کارگردانی برخی از قسمت‌هایش را بر عهده داشته باشد، بلکه حال و هوای فرنچایز جان ویک را نیز به نحو احسنت در آن به معرض نمایش بگذارد. سریالی که به نظر می‌رسد پروسه تولیدش در آینده‌ای نه چندان دور آغاز خواهد شد.

منبع: کامیک‌بوک