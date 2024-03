همه‌ی بازی‌های سری فاینال فانتزی که قبل از Rebirth باید تجربه کنید

در اینجا تعدادی از بازی‌های موجود برای طرفداران فاینال فانتزی ۷ آمده است. شما می‌توانید نسخه‌ی اصلی و کلاسیک را که به کنسول‌های مدرن منتقل شده است، تجربه کنید. یک فیلم با جلوه‌های بصری شکوه با نام Advent Children وجود دارد که دو سال پس از وقایع بازی اصلی می‌گذرد. یکی از شخصیت‌های جانبی با نام رک فیر (Zack Fair) حتی یک پیش درآمد کامل قبل از رویداد‌های فاینال فانتزی ۷ دارد که اسکوئر انیکس آن را بازسازی کرده است. شخصیت‌های دیگری مانند تیفا و آریق بازی‌های مخصوص به خود را ندارند، اما رمان‌های کاملی برای بیان داستان‌های خود دارند و هیچ یک از این نمونه‌ها به نسخه‌های مختلف فاینال فانتزی ۷ و اسپین‌آف‌های مرتبط با آن دست نمی‌زنند.

انتشار تعداد زیادی از آثار مرتبط با فاینال فانتزی ۷ ممکن است باعث ایجاد نوعی آشفتگی برای طرفداران شود. سازندگان به طور دقیق روشن نکرده‌اند که چه چیزی به خط داستانی اصلی مرتبط است و چه چیزی نیست. با این حال، لازم نیست که آنقدر پیچیده باشد. با انتشار بازی Final Fantasy ۷ Rebirth، اکنون می‌تواند زمان خوبی برای بازدید مجدد از بازی‌های قدیمی به منظور آماده شدن برای این نسخه‌ی جدید باشد. در این مقاله، به خلاصه‌ای بدون اسپویل از اینکه چه آثار مرتبطی می‌توانند به غنی‌سازی تجربه‌ی شما از Rebirth کمک کنند، خواهیم پرداخت.

Final Fantasy 7 Remake

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PlayStation 5, PlayStation 4

تیم اسکوئر انیکس به جای تمرکز صرف روی به‌روز‌رسانی گرافیک، از فاینال فانتزی ۷ به عنوان منبع الهام اصلی استفاده کرد و آن را به سه بازی مختلف برای یک سه‌گانه‌ی بازسازی شده تقسیم کرد. دو بازی اول Final Fantasy ۷ Remake و Final Fantasy 7 Rebirth هستند. اسکوئر انیکس هنوز هیچ جزئیاتی در مورد قسمت سوم منتشر نکرده است، اما توسعه‌دهندگان می‌گویند که در دست تولید است. از بین تمام بازی‌های موجود در این لیست، نسخه‌ی اول سه‌گانه‌ی ذکر شده مهم‌ترین اثری است که باید قبل از تجربه‌ی نسخه‌ی Rebirth بازی کنید چرا که اتفاقات این نسخه دقیقا قبل از دنباله جریان دارد. بازسازی فاینال فانتزی ۷ داستان کلود استرایف (Cloud Strife) و درگیری او با گروه شورشی آوالانچ در شهر میدگار را دنبال می‌کند و علاوه‌بر معرفی بازیکنان به شخصیت‌هایی که در Rebirth حضور دارند، نگاهی نزدیک به میدگار و شرایط زندگی ناشی از حکومت شینرا را نیز ارائه می‌کند.

نسخه‌ی Rebirth در میانه‌ی اکشن و بعد از اتفاقات نسخه‌ی قبل شروع می‌شود؛ یعنی دقیقا زمانی که کلود و دوستانش از شهر فرار می‌کنند. Rebirth به خود زحمت نمی‌دهد که به بازیکنان یک جمع‌بندی کامل از اینکه شخصیت‌ها چه کسی هستند و چه چیزی را باید بدانید، ارائه دهد. اگرچه برای لذت بردن از بازی لزوما نیازی به تجربه‌ی نسخه‌ی قبل ندارید. شما تکه‌هایی از ماجرای اتفاقات قبلی را دریافت می‌کنید، بنابراین به احتمال زیاد به اندازه‌ی کافی می‌توانید درباره‌ی شخصیت‌های اصلی این دنیا و ماموریت بزرگتر تیم‌ اطلاعات دریافت کنید. با این حال، بخش‌های احساسی بسیار زیادی وجود دارد که اگر نسخه‌ی قبل را تجربه کرده باشید، تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت یا به نوعی منطقی‌تر خواهند بود و اگر واقعا می‌خواهید در زمان صرفه‌جویی کنید، می‌توانید از بسته‌ی الحاقی آن یعنی Episode Intermission صرف نظر کنید چرا که Rebirth در نشان دادن داستان پیش‌زمینه‌ی یوفی کار شایسته‌ای انجام می‌دهد.

Final Fantasy 7

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix

سال انتشار: ۱۹۹۷

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4

نسخه‌ی بازسازی از داستان اوریجینالی که در فاینال فانتزی ۷ روایت می‌شد، به چندین روش جدا شد و روی قسمت اول بازی که در میدگار اتفاق می‌افتد، به نوعی زوم کرد. Rebirth با تغییر کامل ترتیب بازدید تیم از مناطق خاص و برخی از رویداد‌ها، حتی بیشتر از داستان اصلی فاصله می‌گیرد. به همین دلیل برای بازی و لذت بردن از Rebirth نیازی به تجربه‌ی نسخه‌ی اصلی بازی نیست. در واقع می‌توان گفت که نسخه‌ی بازسازی برای درک داستان Rebirth هم مهم‌تر است و هم لذت‌بخش‌تر است.

با این حال بازی اصلی به شما پایه‌ و اساسی از شخصیت‌ها و دنیایی می‌دهد که الهام‌بخش کل سری هستند. این بازی‌ها هنوز هم شخصیت‌های اصلی و بسیاری از مکان‌هایی را که در بین بازی‌ها ظاهر می‌شوند، به اشتراک می‌گذارند. همچنین، پورت‌های مدرن بازی برای کنسول‌هایی مانند نینتندو سوییچ دارای ویژگی‌های فراوانی هستند. به عنوان مثال می‌توانید به مبارزات سرعت ببخشید یا از پیشرفت‌های ایجاد شده در سیستم نبرد استفاده کنید که تکمیل آن را راحت‌تر از قبل می‌کند.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4

بازی Crisis Core: Final Fantasy ۷ Reunion یک نسخه‌ی بازسازی شده از Crisis Core: Final Fantasy ۷ در سال ۲۰۰۷ است که یک پیش‌درآمد بود که روی پلی‌استیشن پرتابل منتشر شد. هر دو نسخه از بازی کم و بیش داستان یکسانی را روایت می‌کنند و زندگی زک فیر (Zack Fair)، دوست کلود و اتفاقاتی که منجر به شروع فاینال فانتزی ۷ می‌شوند را دنبال می‌کنند. رابطه‌ی بین Crisis Core و فاینال فانتزی ۷ می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد. نسخه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ و Rebirth اکنون داستان را به سمت دیگری سوق می‌دهند، بنابراین مشخص نیست که آیا این نسخه پیش درآمدی برای فاینال فانتزی ۷ سال ۱۹۹۷ یا سه‌گانه‌ی جدید محسوب می‌شود. البته سایت اسکوئر انیکس آن را پیش درآمدی برای بازی اصلی توصیف می‌کند، اما تتسویا نومورا همچنین در مصاحبه‌ای گفت که تیم سازنده در حال قرار دادن Crisis Core Reunion به عنوان پیش‌درآمدی برای کل سه‌گانه‌ی بازسازی است.

صرف نظر از جایی که در جدول زمانی قرار دارد، در هر صورت باید آن را بازی کنید. داستان این اثر نشان می‌دهد که چرا زک نقش مهمی در دنیای بزرگتر فاینال فانتزی ۷ ایفا می‌کند و چیز‌های بیشتری در مورد رابطه‌ی او با کلود را نیز فاش می‌کند. از طرفی همچنین دریچه‌ای عالی به زندگی سفیروث قبل از رویداد‌های فاینال فانتزی ۷ نیز ارائه می‌دهد که به شدت مهم است زیرا انگیزه‌های او کل سرنوشت سیاره را به نوعی هدایت می‌کند. تنها موردی که باید به آن توجه داشته باشید این است که اگر بازسازی فاینال فانتزی ۷ را بازی کرده‌اید و از بخش‌های اصلی داستان نسخه‌ی ۱۹۹۷ بی‌اطلاع هستید، ممکن است بخواهید بازی کردن Crisis Core را متوقف کنید زیرا بهتر است که برخی از بخش‌ها را با داستانی که که با نسخه‌های بازسازی ارائه می‌شود، به بهترین شکل تجربه کنید.

آثار مهم دیگر

نسخه‌ی Rebirth از شخصیت‌هایی بهره می‌برد که در دنیای گسترده‌تر فاینال فانتزی ۷ ظاهر می‌شوند. ممکن است در بازی در حال ملاقات با مردم باشید و و به این فکر کنید که چه اتفاقی افتاده یا یک شخصیت از کجا آمده است. گلن لودبروک در بازی وجود دارد که به عنوان یک شخصیت در بازی بتل رویال Final Fantasy 7: The First Soldier که اکنون از دسترس خارج شده ظاهر شده و در بازی رایگان و موبایلی Final Fantasy 7 Ever Crisis که چندین داستان از بازی‌ها را روایت می‌کند نیز حضور دارد. کسانی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد وینسنت ولنتاین هستند می‌توانند Dirge of Cerberus: Final Fantasy ۷ را انتخاب کنند، اما این بازی در کنسول‌های مدرن در دسترس نیست. جالب است بدانید که حتی می‌توانید با بازی PowerWash Simulator، در مورد نقشه‌ی میدگار نیز اطلاعات بیشتری کسب کنید.

همچنین شما می‌توانید با انواع دیگر رسانه‌ها حتی عمیق‌تر در داستان فاینال فانتزی ۷ غوطه‌ور شوید. طرفداران تیفا لاکهارت و آریث گینزبورو می‌توانند یک رمان کامل درباره‌ی آن‌ها بخوانند و به پیشینه‌ی آن‌ها بیشتر دست یابند. در نهایت فیلم Advent Children وجود دارد که اگر از اتفاقات اصلی داستان جهان فاینال فانتزی ۷ و نسخه‌ی اصلی اطلاعی ندارید، بهتر است که از آن دوری کنید. در نهایت شاید تجربه‌ی همه‌ی این آثار برای شروع Rebirth زمان زیادی بطلبد و عملا بسیاری از شما نتوانید این کار را انجام دهید، اما پیشنهاد می‌شود که حداقل نسخه‌ی اول از سه‌گانه‌ی بازسازی را تجربه کنید.

