ببینید؛ تریلرهای جدید Rise of the Ronin به سلاح‌ها و سبک‌های مختلف مبارزه می‌پردازند

جدیدترین اثر استودیوی سازنده‌ی Nioh و Wo long، یک بازی اکشن نقش‌آفرینی حهان باز است که در دوران پر از آشوب باکوماتسو در اواخر قرن نوزدهم ژاپن اتفاق می‌افتد و بازیکنان را در وسط درگیری بین توکوگاوا شوگونات و جناح‌های ضد شوگون‌سالاری در طول جنگ بوشین قرار می‌دهد. بازیکنان می‌توانند مسیر خود را در این میان ایجاد کنند و تصمیماتی اساسی را اتخاذ کنند که اتحاد‌ها، دشمنی‌ها و به طور کلی اتفاقات را شکل می‌دهند و در عین حال در محیط‌های غنی تاریخی مانند یوکوهاما، کیوتو و ادو را کاوش کنند. این بازی با سیستم مبارزاتی متنوع، طراحی جهان باز و تاکید بر شخصیت‌های متفاوت، گیم‌پلی سنتی این سبک را به چالش می‌کشد.

پشتیبانی از حداکثر ۴ بازیکن در حالت کوآپ آنلاین در طول ماموریت‌های اصلی نیز در این بازی وجود دارد. سیستم خلق شخصیت نیز بازیکنان را قادر می‌سازد تا جنگجوی منحصر به‌ فرد خود را برای عبور از جهانباز فئودالی Rise of the Ronin بسازند. البته توجه به این نکته ضروری است که برای دسترسی به ویژگی کوآپ، استراک پلی‌استیشن پلاس لازم است. علاوه‌بر این، توسعه‌دهندگان تاکید کرده‌اند که Rise of the Ronin دارای نبردهای بازیکن در مقابل بازیکن (PvP) نخواهد بود و در عوض روی گیم‌پلی مبتنی بر همکاری و تجربیات مبتنی بر روایت تمرکز خواهد کرد.

یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی بازی که بدون شک تنوع زیادی به مبارزات خواهد بخشید، دوره‌ی زمانی بازی است که باعث می‌شود شاهد انواح سلاح‌ها از شمشیر و کمان گرفته تا تفنگ باشیم. جالب است بدانید که برخی از سلاح‌های گرم بازی علاوه‌بر قابلیت شلیک از فواصل برای نبردهای نزدیک نیز مناسب هستند.

به گفته‌ی فومیهیکو یاسودا، تهیه‌کننده و کارگردان بازی، اکشن هسته‌ی بازی خواهد بود. گفتنی است که یکی از چالش‌های کلیدی که تیم توسعه با آن مواجه بوده، ادغام حملات از راه دور با نبردهای تن به تن بوده است. با این حال، کارگردان بازی اطمینان داده که این مورد با موفقیت پیاده‌سازی شده و حتی تاکید کرده که بازی از این نظر کاملا منحصر به فرد و به نوعی اوریجینال خواهد بود.

بازی Rise of the Ronin در ۲۲ مارس ۲۰۲۴ (۳ فروردین ۱۴۰۳) برای پلی‌استیشن ۵ عرضه می‌شود. در ادامه تریلرهای منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

