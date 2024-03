شبیه‌ساز سوییچ از دسترس خارج شد؛ پرداخت غرامت ۲.۴ میلیونی سازنده به نینتندو

گفتنی است که از هفته‌های گذشته اخبار مربوط به اقدام قانونی نینتندو علیه یوزو منتشر شد و این شرکت ادعا کرد که این شبیه‌ساز دزدی بازی را در مقیاس عظیمی تسهیل کرده است. به عنوان مثال، بیش از ۱ میلیون نسخه از بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom قبل از عرضه‌ی رسمی آن به‌ طور غیرقانونی دانلود شده و بسیاری از وبسایت‌های مرتبط، فایل بازی قابل تجربه روی یوزو را در دسترس قرار دادند. وکلای نینتندو استدلال می‌کنند که متهم یعنی تروپیکال هیز در درجه‌ی دوم مسئول تخلفات مرتکب شده توسط کاربرانی که یوزو را برای آن‌ها توزیع می‌کند، است و در نهایت به دنبال دریافت خسارت و خواستار از دسترس خارج شدن این شبیه‌ساز است.

حال تروپیکال هیز اعلام کرده که ظرف ۶۰ روز به شکایت نینتندو پاسخ خواهد داد، اما پرونده‌ی جدیدی در حال حاضر مشاهده شده است که تایید می‌کند هر دو طرف به توافق رسیده‌اند ودر انتظار تایید نهایی دادگاه هستند. همچنین گفته شده که در راستای این توافق، تروپیکال هیز قرار است که ۲.۴ میلیون دلار به نینتندو پرداخت کند. علاوه‌بر این، تروپیکال هیز با حکمی دائمی مواجه است که مطابق آن، از ارائه، بازاریابی و تبلیغات، فروش، آزمایش، شبیه‌سازی یا دزدی در یوزو یا هر یک از ویژگی‌های این شبیه‌ساز جلوگیری خواهد کرد. این همچنین شامل سایر نرم‌افزار‌ها یا دستگاه‌هایی که اقدامات حفاظت فنی نینتندو را دور می‌زنند می‌شود و این به این معنی است که شبیه ساز ۳DS این شرکت یعنی سیترا نیز کنار خواهد رفت. علاوه‌بر این، تروپیکال هیز باید دامنه‌های وبسایت‌های مرتبط و دستگاه‌های فیزیکی مربوط به دور زدن موانع امنیتی را که در اختیار دارد تحویل دهد و سازندگان آن موافقت کرده‌اند که نهاد‌های جدیدی برای توسعه‌ی نرم‌افزارهای شبیه‌ساز کنسول‌های نینتندو در آینده ایجاد نکنند.

تروپیکال هیز به تحولات امروزی در دیسکورد خود پرداخت و بیان کرد:

حمایت از یوزو و سیترا در حال متوقف شدن است و این تاثیرگذار خواهد بود. یوزو و تیم آن همیشه با دزدی مخالف بوده‌اند. ما این پروژه‌ها را با حسن نیت و از روی اشتیاق برای نینتندو و کنسول‌ها و بازی‌هایش شروع کردیم و قصد آسیب زدن به آن‌ها را نداشتیم. با این حال اکنون می‌بینیم که چون پروژه‌های ما می‌توانند اقدامات حفاظتی فناوری نینتندو را دور بزنند و به کاربران اجازه دهند بازی‌ها را خارج از سخت‌افزار مجاز تجربه کنند که به دزدی گسترده منجر شده‌اند. ما از اینکه کاربران از نرم‌افزارمان برای افشای محتوای بازی قبل از انتشار استفاده کرده و تجربه را برای خریداران و طرفداران قانونی اسپویل می‌کنند، عمیقا ناامید شده‌ایم. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. دزدی هرگز قصد ما نبوده و ما معتقدیم که دزدی از بازی‌های ویدیویی و کنسول‌های بازی ویدیویی باید پایان یابد. ما کدهای خود را کنار گذاشته و فعالیت حساب‌های Patreon و سرور‌های دیسکورد خود را متوقف و به زودی برای همیشه از دسترس خارج خواهیم کرد. ‌امیدواریم اقدامات ما گامی کوچک در جهت پایان دادن به دزدی آثار همه‌ی سازندگان باشد. در نهایت از شما برای سال‌ها حمایت و درک تصمیم ما سپاسگزاریم.

برد امروز فقط آخرین مورد از پیروزی در چنین پرونده‌هایی از سوی نینتندو برای حفاظت از آثارش است. در سال ۲۰۲۲، ‌هکری به نام گری بوزر به ۴۰ ماه زندان و ۴.۵ میلیون دلار برای توزیع و فروش دستگاه‌های مرتبط با دزدی محکوم شد. در سال ۲۰۲۱ نیز صاحب سایت RomUniverse با یک صورت‌ حساب ۲.۱ میلیون دلاری به دلیل نقض قانون کپی‌رایت مواجه شد و یک زوج در آریزونا نیز به دلیل پیاده‌سازی دو سایتی که رام‌های غیرقانونی را ارائه می‌دادند، در سال ۲۰۱۸ مجبور شدند ۱۲.۲ میلیون دلار به نینتندو بپردازند.

