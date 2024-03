تریلر گیم‌پلی The First Berserker: Khazan منتشر شد

نگاهی به گیم‌پلی وحشیانه و پر از اکشن که نبرد با دشمنان شرور مختلف و همچنین باسی به نام Viper را به نمایش می‌گذارد. داستان The First Berserker: Khazan در قاره آراد (Arad) و صدها سال قبل از شروع داستان فرانچایز اصلی (DNF) روایت می‌شود. عنوان The First Berserker: Khazan برای رایانه‌های شخصی (از طریق […]