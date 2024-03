ویدیو: بازی Kunitsu-Gami: Path of the Goddess در سال ۲۰۲۴ عرضه می‌شود

شرکت کپکام (Capcom) رویداد Xbox Partner Preview را با تریلر جدیدی از گیم‌پلی بازی Kunitsu-Gami: Path of the Goddess به پایان رساند. این عنوان ماوراءالطبیعه و هک اند اسلش در سال ۲۰۲۴ عرضه می‌شود. تریلر کامل آن را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید: عنوان Kunitsu-Gami: Path of the Goddess امسال برای Xbox Series X/S ،PS5 […]