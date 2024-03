شایعه: The Last of Us Part 2 امسال برای PC منتشر خواهد شد

منبع فاش‌کننده‌ای که پیش‌تر به پورت PC بازی Ghost of Tsushima اشاره کرده بود، حالا ادعا می‌کند که بازی The Last of Us Part 2 در سال جاری میلادی برای پلتفرم مذکور منتشر خواهد شد.

این منبع توضیح می‌دهد که معرفی بازی The Last of Us Part 2 برای PC قریب‌الوقوع است و احتمالاً همزمان با فصل دوم سریال انجام خواهد شد. با توجه به اینکه نسخه‌ی ریمستر عنوان مذکور در اوایل امسال عرضه شد، انتشار پورت PC این بازی منطقی به نظر می‌رسد.

این خبر توسط کاربر توییتری Silknigth منتشر شده که اخیراً به دلیل درز اطلاعات دقیق شناخته شده است. این توییت مرموز، همراه با اعتبار افشاکننده پس از تایید پورت PC بازی Ghost of Tsushima، هیجان را در میان کاربران این پلتفرم برانگیخته است و به نظر می‌رسد The Last of Us Part 2 عنوان بعدی پلی استیشن است که راهی رایانه‌های شخصی خواهد شد.

عرضه بازی‌های انحصاری بزرگ پلی استیشن برای PC در سال ۲۰۲۴ با Horizon Forbidden West آغاز می‌شود و پس از آن شاهد انتشار Ghost of Tsushima خواهیم بود. انتشار The Last of Us Part 2 بر روی رایانه‌های شخصی به خوبی با برنامه‌های سونی مطابقت دارد و این بازی به دلیل محبوبیت بالای خود می‌تواند مخاطبان زیادی را جذب کند.

