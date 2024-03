از اولین بازی رومیزی مس افکت رونمایی شد

دنیای بازی در طول سال‌ها شاهد بوده که بازی‌های ویدیویی متعددی از صفحه‌ی مانیتور به روی میز آمده‌اند و از اساسینز کرید و دارک سولز گرفته تا کینگدام هارتس، همگی در قالب بازی‌های رومیزی عرضه شده‌اند و در این میان مس افکت هم با این مورد غریبه نیست. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۳، نسخه‌ای از بازی رومیزی ریسک با محوریت این سری ساخته شده اما شرکت آسمودی (Asmodee) فرمانده شپرد و همراهانش را وارد ماجراجویی کاملا جدیدی در قالب اولین بازی رومیزی مس افکت با عنوان Priority: Hagalaz خواهد کرد.

این بازی رومیزی یک اثر کوآپ برای حداکثر چهار بازیکن است که دارای یک کمپین داستانی منشعب در طول رویداد‌های مس افکت ۳ است که با انتخاب‌های بازیکن شکل می‌گیرد. در Priority: Hagalaz شپرد و تیمش به هاگالاز فرستاده می‌شوند و در آنجا باید یک کشتی فضایی تحقیقاتی سقوط کرده که قبلا متعلق به سربروس بوده و توسط یک طوفان عظیم نابود شده را بررسی کنند و در عین حال از یک وحشت درونی اجتناب کنند.

در این بازی بازیکنان از بین شخصیت‌های مختلف نظیر شپرد (Shepard)، تالی (Tali)، لیارا (Liara)، گاروس (Garrus) و رکس (Wrex) یکی را انتخاب کنند. البته شپرد به صورت مرد و زن در دسترس خواهد بود. این شخصیت‌ها هر کدام با یک مجسمه‌ی پلاستیکی مینیاتوری به ارتفاع ۳۲ میلی‌متر نمایش داده می‌شوند. گفتنی است که هر شخصیت می‌تواند توانایی‌ها، قدرت‌های ویژه و تجهیزات خود را در طول ماموریت شخصی‌سازی کند. در این میان برخی از ماموریت‌های اختیاری، به شخصیت‌ها حتی بیشتر از قبل عمق می‌بخشند.

این ماجراجویی جدید همانطور که گفته شد، توسط Modiphius Entertainment منتشر می‌شود که در گذشته آثار رومیزی مختلفی نظیر The Elder Scrolls V: Skyrim – The Adventure Game و Fallout: The Roleplaying Game را نیز منتشر کرده است. کالوین وانگ (Calvin Wong) و اریک لانگ (Eric Lang) از طراحان بازی هستند. لانگ ساخت آثاری نظیر Marvel United و Bloodborne: The Board Game را در کارنامه‌ی خود دارد.

بازی Priority: Hagalaz در سال ۲۰۲۴ میلادی هم در فروشگاه‌های بازی و هم به صورت آنلاین عرضه می‌شود. پیش‌خرید بازی نیز با نزدیکی زمان عرضه در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع: Polygon

