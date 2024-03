به نظر می‌رسد که کمپانی نتفلیکس به حدی از بازخوردهای Avatar: The Last Airbender رضایت داشته که آن را برای 2 فصل دیگر تمدید کرده است.

کمپانی نتفلیکس راه سودآوری از دنیای انیمه و مانگا را پیدا کرده و دست به ساخت لایو اکشن‌های پربیننده‌ای زده که تاکنون موفقیت‌های بسیاری را برایش به همراه داشته است. پس از پخش فصل نخست لایو اکشن One Piece (وان پیس) حال نوبت به Avatar: The Last Airbender (آواتار: آخرین بادافزار) رسیده که مدتی می‌شود پخش آن آغاز شده و با استقبال قابل قبولی از سوی مخاطبین مواجه شده است. اقتباسی که به نظر می‌‍رسد به حدی چشمگیر بوده که سران این غول سرویس استریم را برای ساخت ۲ فصل دیگر متقاعد کرده است.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری هالیوود ریپورتر، به صورت رسمی اعلام شده که ۲ فصل دیگر از لایو اکشن Avatar: The Last Airbender ساخته خواهد شد تا تمامی وقایع انیمیشن را پوشش دهد. البته که فعلاً هیچ تاریخ پخشی برای فصل دوم از سوی کمپانی نتفلیکس اعلام نشده و مشخص نیست که پروسه تولید از چه زمانی آغاز شود. با این حال خبر تمدید این مجموعه تلویزیونی پرهزینه برای فصل‌های جدید می‌تواند خیال طرفدارانش را آسوده نماید.

باید توجه داشت که فصل نخست این مجموعه با کلیف هنگر جالب توجهی به پایان رسید و مسیر آنگ را برای تبدیل شدن به آواتاری قدرتمند هموار نمود. طبیعی است که در فصل‌های بعد به مانند انیمیشن، ماجراجویی‌های آنگ وارد فاز تازه‌ای شده تا وقایعی مرگبار را تجربه نماید.

باید صبر کرد و دید که برنامه سازندگان لایو اکشن Avatar: The Last Airbender برای گسترش این مجموعه چه بوده و به چه شکل داستان اصلی را بسط خواهند داد.

منبع: کامیک‌بوک