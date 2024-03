بازیگران جدیدی به فیلم Karate Kid اضافه شدند

سدی استنلی و مینگ نا ون به جمع بازیگران فیلم سینمایی Karate Kid اضافه شدند.

کمپانی سونی در حال ساخت دنباله جدیدی برای فیلم Karate Kid است و حالا نیز بازیگران جدیدی را برای نقش‌آفرینی در این اثر سینمایی به خدمت گرفته است. بنابر گزارش‌های تازه منتشر شده، ستاره سریال Cruel Summer یعنی سدی استنلی قرار است در این اثر سینمایی نقش‌آفرینی کند.

او در این اثر سینمایی در کنار بن وانگ،‌ جکی چان، رالف ماکیو و جاشوا جکسون نقش‎‌آفرینی خواهد کرد. علاوه بر این نیز به تازگی اعلام شده که مینگ نا ون قرار است در این اثر سینمایی حضور داشته باشد ولی در حال حاضر هنوز نقشی که او در این فیلم ایفا خواهد کرد، مشخص نشده است. مینگ نا ون بیشتر به خاطر نقش‌آفرینی در سریال Agents of S.H.I.E.L.D، سریال The Mandalorian، سریال The Book of Boba Fett و انیمیشنی سریالی Star Wars: The Bad Batch و انیمیشن سینمایی Mulan شهرت دارد.

مینگ نا ون

در حال حاضر اطلاعات چندانی از داستان فیلم جدید بچه کاراته‌کار در دست نیست اما مشخص شده که اتفاقات این فیلم به جای ساحل غربی آمریکا در ساحل شرقی آن جریان خواهد داشت. این اثر سینمایی همانند فیلم‌های قبلی داستان نوجوانی چینی را بازگو خواهد کرد که با تکیه بر چندین مربی کاراته، زندگی خودش را پیش می‌برد.

جاناتان انتویستل سکان کارگردانی این اثر سینمایی تازه را در دست دارد و فیلم‌نامه آن را نیز راب لایبر قلم زده است. این اثر سینمایی برای اکران در تاریخ ۱۳ دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۲۳ آذر ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: collider