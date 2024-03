Elden Ring در سال ۲۰۲۲ جایزه‌ بهترین بازی سال را دریافت کرد و میلیون‌ها نفر را به خود جذب نمود. با این حال، دو سال بعد، طرفداران به دشواری بازی‌های فرام‌سافتور (FromSoftware) عادت کرده‌اند و خود را با باس فایت‌ها و سختی‌های مختلف این بازی وفق داده‌اند.

با وعده‌ عرضه‌ بزرگترین بسته‌الحاقی فرام‌سافتور، یعنی Shadow of the Erdtree، این استودیو پتانسیل ارائه‌ تجربه‌ طاقت‌فرسای دیگری را در تاریخ ۲۱ ژوئن (۱ تیر) دارد. به نظر می‌رسد آن‌ها قصد ندارند این فرصت را از دست بدهند؛ چرا که یک افشاگر گزارش داده است Shadow of the Erdtree مستقیماً بازیکنان حرفه‌ای را هدف قرار خواهد داد.

لنس مک‌دونالد (Lance McDonald)، چهره‌ سرشناس در بین طرفداران فرام‌سافتور، اخیراً با کارکنان باندای نامکو (Bandai Namco) صحبت کرده است. آن‌ها تأیید کردند که عرضه‌ بسته‌های الحاقی همیشه برای چالش‌برانگیزتر بودن از بازی اصلی در نظر گرفته می‌شود. مک‌دونالد گفت:

آن‌ها بسته‌های الحاقی را برای بازیکنان باتجربه می‌سازند و با دشوار کردن آن فراتر از توانایی بازیکنان جدید، مشکلی ندارند.

در حالی که این گفته ممکن است کلی بوده باشد، اما بسته‌الحاقی Elden Ring نیز همین روند را دنبال خواهد کرد. مبارزات با باس‌ها در هر دو بسته‌الحاقی Dark Souls 3 کاملاً چالش‌برانگیز بود و Sister Friede و Slave Knight Gael از اکثر باس‌های بازی اصلی دشوارتر بودند.

همین موضوع درباره‌ بسته‌الحاقی Bloodborne نیز صدق می‌کند؛ به طوری که Orphan of Kos ،Laurence و Ludwig جزو سخت‌ترین باس‌ها بودند. به نظر می‌رسد تاریخ تکرار خواهد شد و Elden Ring دور دیگری از مبارزات دشوار با باس‌ها را ارائه خواهد داد.

این بازی در حال حاضر باس‌های Malenia و Godskin Duo را دارد و باور اینکه Shadow of the Erdtree مبارزه‌ای پرهیجان‌تر و چالش‌برانگیزتر داشته باشد، برای ما سخت است. با این حال، عناوین Soulslike قبلاً ثابت کرده‌اند که می‌توانند ما را غافلگیر کنند.

با وجود باس‌هایی مانند Malenia که سطح انتظارات را بالا برده‌اند، مشتاقانه منتظر چالش‌هایی هستیم که در Shadow of the Erdtree انتظار ما را می‌کشند. همچنین اگر این رویکردی است که فرام‌سافتور در پیش گرفته، به طرفداران توصیه می‌کنیم قبل از عرضه‌ بسته‌الحاقی، مهارت‌های خود را تقویت کرده و تمرین نمایند.

منبع: Tech4Gamers