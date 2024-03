قسمت سوم پشت صحنه ساخت Rise of the Ronin منتشر شد

لحظاتی پیش، رسماً قسمت سوم پشت صحنه ساخت Rise of the Ronin منتشر شد و در ادامه می‌توانید به مشاهده آن بپردازید. پارت اول با حواشی جالبی همراه بود و بسیاری آن را دلیل عدم عرضه بازی در کشور کره جنوبی می‌دانند. عنوان مورد انتظار Rise of the Ronin در تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۲۴ (۳ فروردین […]