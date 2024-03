مارگارت کوالی یکی از بازیگران توانمند نسل جوان محسوب می‌شود که مسیری ارزشمند و به دور از حاشیه و جنجال را در پی گرفته است.

سارا مارگارت کوالی در تاریخ ۲۳ اکتبر ۱۹۹۴ میلادی (۱ آبان ۱۳۷۳) در شهری به نام کلسپل واقع در ایالت مونتانا کشور آمریکا چشم به جهان گشوده است. فرزند دختر بازیگر و مدل سابق اندی مک‌داول و پل کوالی که صاحب خواهر و برادر بزرگتر از خود به نام‌های جاستین و رینی می‌باشد که خواهرش همانند او در حوزه بازیگری و خوانندگی فعالیت دارد.

او در کنار خواهر و برادرش سال‌های نخست از زندگی‌شان را در مزرعه‌ای واقع در شهر میزولا سپری کرده و سپس به اشویل از ایالت کارولینای شمالی نقل مکان کردند. زندگی خانواده او دوام چندانی نداشت زیرا در حالی که تنها ۵ سال سن داشت، شاهد طلاق و جدایی والدینش از یکدیگر بود؛ مسئله‌ای که زندگی‌اش را تحت الشعاع قرار دارد زیرا می‌بایست زمان خود را به صورت مقطعی با هر جفت آن‌ها سپری می‌کرد. البته که فاصله نه چندان زیاد بین محل زندگی مادر و پدرش این مسئله را برایش قابل تحمل جلوه کرده بود.

مارگارت کوالی زندگی آرام و ساده‌ای را در اشویل سپری کرده و به همراهش خواهرش در عرصه مدلینگ عروس فعالیت می‌کرد. در سن ۱۴ سالگی خانه محل زندگی‌اش را ترک نمود تا بتواند در آکادمی هنر کارولینای شمالی به تحصیل مشغول شده و به یادگیری رقص بپردازد. فعالیتی که در نهایت به فراگیری رقص باله برای وی منجر شد و توانست تا در سن ۱۶ سالگی به صورت حرفه‌ای این عرصه را دنبال کرده و حتی پیشنهادات کاری متعددی نیز دریافت نماید.

با این حال برخلاف تصوراتش زندگی مسیر متفاوتی را برای وی در نظر داشت و به همین سبب نیز برای آن که بتواند در شهر نیویورک به زندگی بپردازد، چاره‌ای جز تمرکز تمام و کمال در حرفه مدلینگ پیدا نکرد و به اجبار از رقص باله فاصله گرفت تا حدی که آن را برای همیشه کنار گذاشت. با توجه به این که زیر سن قانونی قرار داشت، برای چنین تصمیمی می‌بایست تا نظر مثبت مادرش را جلب می‌کرد؛ مسئله‌ای که اگرچه با سختی‌های بسیاری همراه بود اما در نهایت موفق شد تا مادرش را نسبت به چنین شیوه‌ای از زندگی‌ راضی نماید.

در همین حین به تحصیل در دانشگاه نیویورک مشغول شد که به ناگاه با حرفه بازیگری آشنا گشت. حرفه‌ای که باری دیگر مسیر زندگی ماراگارت کوالی را تغییر داد و باعث شد تا پس از گذراندن تنها ۱ ترم برای دنبال کردن حرفه بازیگری از دانشگاه خارج شده و تمام زندگی خود را به فرصت جدیدی که در زندگی پیش رویش قرار گرفته، متمرکز نماید. البته که در این بین به سبب ظاهر زیبایی که برخوردار بود، همچنان حرفه مدلینگ را ادامه می‌داد و حتی با برند و کمپانی‌های مشهوری نیز موفق به همکاری شده بود. اساساً او همان مسیری را در پیش گرفت که مادرش اندی مک‌داول سال‌ها پیش آن را طی کرده بود.

پس از تجربه عرصه‌هایی نظیر رقص و مدلینگ و نیمه کاره رها کردن تحصیل در دانشگاه، سرانجام وارد حرفه بازیگری شد و در سال ۲۰۱۳ میلادی و طی همکاری با جیا کوپولا موفق شد تا در فیلم درام Palo Alto کنار اما رابرتز به نقش آفرینی بپردازد. مارگارت کوالی در آن زمان با نات وولف در رابطه‌ای عاظفی قرار داشت و همین مسئله تاثیر بسزایی در دریافت نخستین تجربه بازیگری‌اش شده بود تا مسیر در این حرفه برایش هموار گردد. سپس یک سال بعد به ایفای نقش در سریال تحسین شده و زیبای The Leftovers از سوی شبکه HBO پرداخت که تحسین مخاطبین و بینندگانش را در پی داشته است.

مارگارت کوالی در قامت شخصیتی به نام جیل گاروی از فصل دوم وارد ماجرا شد و در ۲۲ قسمت از سریال The Leftovers به نقش آفرینی پرداخت و در مسیر شهرت به عنوان یک بازیگر جوان و توانمند قدم گذاشت. به صورت همزمان نیز حرفه مدلینگ را همچنان دنبال می‌کرد و نکته حائز اهمیت حول محور او در تبلیغات برندهای مختلف به بهره‌گیری از توانایی رقص‌اش مربوط می‌شد که آن را به شیوه‌های مختلفی به معرض نمایش می‌گذاشت؛ رویکردی که نه تنها استقبال مخاطبین را در پی داشت، بلکه سران کمپانی‌های مدلینگ را نیز حسابی تحت تاثیر قرار داده بود.

مارگارت کوالی تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی موفق شد تا در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی مختلفی اعم از The Nice Guys، The Vanishing of Sidney Hall، Death Note نتفلیکس، El Hormiguero و Donnybrook به نقش آفرینی پرداخته و به عنوان یک بازیگر تازه‌کار، کارنامه قابل قبولی را برای خود تدارک ببیند که نه تنها در سال‌های بعد می‌توانست شانس تصاحب نقش‌های چالش‌برانگیزی را برایش مهیا نماید، بلکه فرصت همکاری با یکی از مشهورترین بازیسازی‌های جهان را نیز پیدا می‌کرد.

فرصت‌های بزرگ بازیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، برای مارگارت کوالی در سال ۲۰۱۹ میلادی به وقوع پیوست. نخست به ایفای نقش در سریال درام و بیوگرافی Fosse/Verdon ساخته شبکه FX پرداخت که به سبب نقش آفرینی تحسین برانگیز “ان راینکینگ” موفق شد تا نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مکمل زن در یک مجموعه تلویزیونی در جشنواره امی شود که دستاورد ارزشمندی برای این هنرمند جوان به شمار می‌رفت و سپس در همکاری با کوئنتین تارانتینو به ایفای نقش در فیلم Once Upon a Time in Hollywood پرداخت و توانست تا سکانسی مشهور را با برد پیت رقم بزند.

مارگارت کوالی در حالی که سال ۲۰۱۹ میلادی را با آثار دیگری همچون Io، Native Son، Adam و Seberg سپری می‌کرد و طرفدارانش را با نقش آفرینی‌های جذاب به وجد می‌آورد، نظر بازیساز مطرح و بزرگی همچون هیدئو کوجیما را به خود جلب نمود. بازیسازی که در همکاری با کمپانی سونی درصدد ساخت بازی ویدیویی منحصر به فردی تحت عنوان Death Stranding با حضور برخی از مشهورترین بازیگران هالیوود بود و مارگارت کوالی را نیز به پروژه جاه‌طلبانه خود اضافه نمود تا موشن کپچر و صداپیشگی شخصیتی به نام “ماما” و خواهر ۲ قلوی وی را بر عهده داشته باشد. تجربه‌ای که برخی از سکانس‌های جذاب این بازی ویدیویی را رقم زد و حالات چهره وی به نحو احسنت احساسات بازیکنان را برانگیخت.

روند رو به رشد در حرفه بازیگری برای این هنرمند آمریکایی همچنان جریان داشت و طی سال‌های بعد به نقش آفرینی در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی مختلفی همچون Stars at Noon، Sanctuary، Poor Things و Maid روی آورد و مهمترین ویژگی وی در حوزه بازیگری، نمایش معصومیت خاصی بود که در بازی با چشمانش می‌توانست استادانه از آن بهره بگیرد؛ توانایی خاص و شگفت‌انگیزی که هر بیننده‌ای را محذوب سکانس‌های بازیگری‌اش کرده بود.

در پیش گرفتن مسیر بازیگری قابل تامل و در عین حال فاصله گرفتن از هرگونه حاشیه و جنجال سبب شد تا رسانه‌های هالیوود شیفته بازیگری‌اش شده و توجه ویژه‌ای به پروژه‌هایش داشته باشند. رویکردی که مارگارت کوالی در پیش گرفته بود، نتیجه مثبتی هم به همراه داشت که به عنوان مثال نقش آفرینی وی در سریال Maid ساخته کمپانی نتفلیکس به حدی مورد توجه واقع شد که نامزدی در جشنواره‌های مختلفی نظیر جوایز تلویزیونی منتخب منتقدان، جوایز گلدن گلوب و جوایز امی ساعات پربیننده را برایش به همراه داشت.

در عین حال اگرچه که اما استون به عنوان بازیگر نقش اصلی فیلم جنجالی یورگوس لانتیموس به نام Poor Things تمامی توجهات را به سمت خود معطوف کرده بود اما مارگارت کوالی نیز به عنوان یکی از بازیگران نقش مکمل توانست تا خودی نشان داده و توانمندی خود را در کنار بازیگران بزرگی همچون اما استون، مارک رافلو و ویلم دفو به طرزی چشمگیر به معرض نمایش بگذارد.

مارگارت کوالی ۲۹ ساله که پس از پشت سر گذاشتن مشقت‌های فراوان و از این شاخه به آن شاخه پریدن‌ها بالاخره حرفه بازیگری را به عنوان مسیر اصلی زندگی‌اش برگزیده است، حال به عنوان یک بازیگر و مدل مشهور و محبوب شناخته می‌شود که رابطه‌ای عاطفی را با خواننده و موسیقی‌دان آمریکایی یعنی جک آنتونوف سپری می‌کند. رابطه‌ای که به ازدواج آن‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی منتهی گشته است.

منبع: گیمفا