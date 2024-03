سازندگان Gotham Knights در توسعه Wonder Woman مشارکت دارند

مونولیت پروداکشنز (Monolith Productions – توسعه‌دهنده Wonder Woman) تیمی است که مسئولیت ساخت عناوین Middle Earth را بر عهده داشته که در آن، بازیکنان مکانیکی به نام سیستم نمسیس را کشف کردند و عاشق او شدند.

متأسفانه، شرکت برادران وارنر (Warner Bros) با ثبت اختراع این مکانیک، باعث شد که آن را در جایی خارج از Shadow of Mordor و Shadow of War نبینیم؛ اگرچه تأیید شده است که در نهایت، مکانیک مورد بحث را دوباره در بازی Wonder Woman مشاهده خواهیم کرد.

ما اطلاعات زیادی درباره عنوان Wonder Woman نداریم؛ اگرچه اکنون می‌دانیم (به لطف یک آگهی شغلی که توسط Tech4Gamers مشاهده شده است) توسعه‌دهنده بازی Gotham Knights، یعنی استودیوی WB Games Montreal، برای کمک به مونولیت پروداکشنز در توسعه Wonder Woman در نظر گرفته شده.

لیست مشاغل مذکور، مربوط به استودیوی WB Games Montreal بوده و به دنبال یک هنرمند برای کار به عنوان «هنرمند توسعه خارجی» است. هنگامی که فهرست شروع به توصیف نقش می‌کند، با گفتن این جمله آغاز می‌شود:

در این نقش، اولین مأموریت شما در میان ما، همکاری نزدیک با تیم و حمایت از استودیوی مونولیت پروداکشنز در ساخت بازی Wonder Woman خواهد بود.

تمرکز این نقش «همکاری با تیم‌های داخلی WB Games Montreal و شبکه خارجی توسعه‌دهندگان جهانی برای ایجاد وسایل، معماری و دارایی‌های طبیعی» خواهد بود. هیچ یک از نقش‌های دیگری که WB Games Montreal در وبسایت خود فهرست کرده است، اشاره‌ای به استودیوی مونولیت پروداکشنز و بازی Wonder Woman ندارند.

اینکه دو تیم مورد بحث با هم کار می‌کنند، تعجب‌آور نیست. هر دو سال‌ها در پروژه‌های دی‌سی (DC) فعالیت کرده‌اند و زیرمجموعه شرکت برادران وارنر هستند.

استودیوهای زیرِ یک چتر همیشه به یکدیگر کمک می‌کنند؛ اگرچه در حال حاضر مشخص نیست که نقش WB Games Montreal در توسعه بازی Wonder Woman فقط به کمک محدود می‌شود یا آن‌ها نقش بزرگتری را در ساخت محصول ایفا خواهند نمود.

منبع: PlayStation Universe